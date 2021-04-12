Отопительный сезон в Краснодаре 2021: когда отключат батареи

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В этом году апрельская погода не радует жителей кубанской столицы. Все выходные лил дождь, продолжатся ливни и на новой рабочей недели. Температурные отметки тоже пока не позволяют скинуть с себя куртки. Потому всех горожан сейчас интересует вопрос — как долго еще в квартирах будет тепло. «КП» - Кубань» выяснила, когда закончится отопительный сезон в Краснодаре 2021.

Когда отключат отопление в домах

У некоторых краснодарцев, живущих в новых домах, нет проблем с отоплением - каждый владелец квартиры может сам регулировать температуру в своих батареях и при желании закончить отопительный сезон хоть в январе, хоть в марте.

Те же, у кого квартиры в советских многоэтажках, повлиять на тепло в доме никак не могут.

- Предварительная дата отключения отопления в домах краснодарцев — 15 апреля, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в мэрии города.

Но, стоит отметить, дата эта все-таки плавающая - решение о выключении отопления всегда принимают местные власти. Точная дата окончания отопительного сезона будет определена исходя из погодных условий.

Основание для того, чтобы вырубить батареи, - средняя температура воздуха. За окном в течение пяти дней подряд должно быть выше +8 градусов по Цельсию. Как говорят чиновники, пока что значения ниже. Но в ближайшие дни природа все же должна порадовать краснодарцев теплом — а значит документ может быть подписан уже на этой неделе.

Что с погодой

На погоду в кубанской столице оказывает влияние атмосферный фронт. Он связан с циклоном, раскручивающимся над востоком Украины. Именно эти воздушные массы периодически закрывают небо плотными облаками и вызывают дожди.

- Из-за этого в Краснодаре двадцатиградусных отметок днем пока не ожидается. По крайней мере, в ближайшую неделю точно, - говорят синоптики. - Тем не менее, температура воздуха будет прогреваться до +14-16 градусов в светлое время, но лишь до +5 - ночью.

НА ЗАМЕТКУ

Собственники квартир жилого дома могут направить запрос на отключение дома от отопления. Для этого требуется решение собрания владельцев и передача протокола в отделение предприятия.

Жители многоэтажек должны провести общее собрание, где будет принято решение отключить отопление досрочно, то есть до выхода постановления. При наличии технической возможности отопление в доме будет отключено.

Но коммунальщики говорят, что спешить с таким решением все же не стоит, так как погода весной может быть обманчива. Если же батареи станут холодными, то возобновить отопление уже будет невозможно.

ТАРИФЫ НА ТЕПЛО

Напомним, стоимость тепловой энергии, которую используют для отопления и горячего водоснабжения в домах краснодарцев, осталась на том же уровне. За 1 гигакалорию мы, как и прежде, платим 2072,66 рублей, если вас обслуживает «Автономная теплоэнергетическая компания» - филиал «Краснодартеплоэнерго». Такой тариф будет действовать минимум до 1 июля 2021 года.

КСТАТИ

Депутаты ЗСК предложили скорректировать тариф на отопление в октябре и апреле

Народные избранники предлагают иначе считать коммуналку — не за полный месяц, а по факту. Владельцы квартир не понимают, почему раскошеливаются за весь месяц отопления, хотя зачастую батареи становятся горячими лишь в середине октября и также в середине апреля - холодными.

Коммунальщики ссылаются на разъяснения жилищной инспекции и Региональной энергетической комиссии. В документах указано - «плата по нормативам начисляется полностью за все семь календарных месяцев». При этом перерасчет за дни, когда батареи были холодным, не предусмотрен.

Депутаты разделяют возмущения жителей края, потому отправят инициативу на имя премьер-министра Михаила Мишустина.