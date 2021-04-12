«Лохотрон на карнавале»: На фестивале BoogelWoogel в Сочи мошенники развели туристов на круглую сумму

Фото: @boogelwoogel

В Сочи на высокогорный карнавал BoogelWoogel в 2021 году запомниться не только весельем назло апрельским дождям и туманам в горах. В чат фестиваля в Telegram, где гости общались и обменивались новостями, проникли мошенники. Организаторы карнавала сейчас собирают данные обо всех жертвах преступления и готовят заявление в полицию.

Фото: @boogelwoogel

- Некто Эмиль предложил участникам карнавала выгодное жилье и ски-пассы по сниженным ценам, а так же посещение местных достопримечательностей, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» жертвы мошенников. – В итоге ему перевели деньги и договорились о встрече в Сочи.

Пострадавшие озвучили сумму, на которую их развели – более 50 тысяч рублей.

Только когда туристы приехали на Красную Поляну, то в ужасе осознали, что стали жертвами мошенников. Телефон Эмиля оказался выключен. На связь с гостями карнавала он больше не вышел.

Фото: @boogelwoogel

Неприятную ситуацию «Комсомольской правде» - Кубань» прокомментировал директор BoogelWoogel Никита Гирин.

- Несколько лет назад в Telegram был создан чат BoogelWoogel для живого общения между участниками карнавала. В нем гостям было удобно узнавать новости, объединяться в компании и договариваться о встречах в онлайн, обмениваться впечатлениями. Чат был открыт для всех желающих, - пояснил руководитель фестиваля. - Как мы выяснили от гостей карнавала, в этом году в чат добавился молодой человек, который предлагал за «небольшое вознаграждение» проживание, ски-пассы и экскурсии.

Никита Гирин обратил внимание, что по факту молодой человек оказался мошенником.

- Ко мне обратились пострадавшие гости нашего фестиваля, которые перечислили ему деньги. Сейчас мы собираем данные о всех жертвах мошенника и передаем заявление в полицию, - заключил директор BoogelWoogel . - Держим руку на пульсе. Мы с заботой относимся ко всем нашим гостям и не оставим этот инцидент без внимания.

Фото: @boogelwoogel

Напомним, что в программе фестиваля прошли около десяти разнообразных спусков, в числе которых заезды купальниках, карнавальных костюмах и пижамах.

Пятый BoogelWoogel открылся в Сочи спуском курса доллара и подъемом рубля.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что из-за пандемии коронавируса в прошлом году карнавал отменили. Зато в 2021-м он собрал рекордную аудиторию. 738 райдеров в купальниках и бикини на лыжах и сноубордах покорили склоны курорта. Она спускались с горы на «Розе Хутор». Стартовали райдеры на высоте 1170 метров.

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