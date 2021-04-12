«Перепись для зубастых»: В горах Сочи впервые проведут учет волков

Фото: пресс-службы Кавказского заповедника

12 апреля в Кавказском заповеднике стартовал учет волков. Это научное мероприятие проводится впервые в истории природоохранной территории. Специалисты вышли на 22 маршрута в горах в районе Сочи. Главная задача учета - проверить состояние популяции и численность хищника.

Из-за сильных и продолжительных апрельских дождей учетные группы пока выдвинулись на небольшие - 2-3 дневные маршруты. Затем, как только позволит погода, сотрудники заповедника отправятся на более труднодоступные, высокогорные участки.

Фото: пресс-службы Кавказского заповедника

В составе групп - госинспекторы и научные сотрудники заповедника. Перед тем, как выйти на маршрут учета, они прошли обязательное обучение правилам наблюдения за животными, сбору информации и заполнению полевых дневников.

По словам главного специалиста по волкам в Кавказском заповеднике, профессора Анатолия Кудактина, заповедные волки - достаточно консервативные звери, они живут в определенных местах. Логова хищников известны научным сотрудникам. Как правило, численность волков незначительно варьируется, в зависимости от количества копытных.

Не так давно ученые выдвинули и подтвердили гипотезу, что среди волков стал наблюдаться процесс авторегуляции численности. Интересно, что число семей хищников не меняется, а вот репродуктивность самок сократилась.

- Мы нанесем на карту - кто и где сейчас живет, и это будет исходный фундамент будущих наблюдений, - рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» Анатолий Кудактин. - В дальнейшем мы будем проходить эти места и проверять - сколько у нас волков в наличии. Если начнутся какие-то процессы, то есть численность волка резко начнет расти или наоборот снижаться, или проникнут чужие волки, тогда можно будет думать над тем, какие меры принять, чтобы убрать этот дисбаланс.

Фото: пресс-службы Кавказского заповедника

По расчетам ученого, в настоящее время в заповеднике живет 11 волчьих семей общей численностью около 70 особей. Среда обитания одного волка впечатляет - от 7 до 12 тысяч гектаров.

Весна - самое удобное время для наблюдения за жизнью хищников. Каждая семья волков в заповеднике занимает определенную территорию, которая строго контролируется самцами. На обработку данных учета потребуется около двух недель.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что на Кубани расплодились дикие волки. Животных начали отстреливать.

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