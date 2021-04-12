На Кубани выросли цены на краткосрочную аренду квартир и домов

Чем ближе лето, тем больше растет спрос на жилье в Краснодарском крае

Аналитики Авито Недвижимости проанализировали динамику цен на аренду посуточного жилья в России и выяснили, что в России на начало апреля этого года средняя цена на посуточный съем жилья выросла на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1 578 рублей в сутки (средний показатель). А в то время вренда загородных домов взвинтилась почти на 30% и составила 4 500 рублей.

Больше всего в среднем по России выросла аренда трехкомнатных квартир (на 17%). Такую недвижимость можно снять за 2 492 рубля в сутки. В то время как цена на студии за год выросла на 11% и составила 1 515 рублей в сутки. Студии и однокомнатные квартиры для аренды на непродолжительный срок пользуются самым высоким спросом у жителей нашей страны.

- Наиболее заметное повышение средних цен на аренду квартир было замечено в Крыму — там рост составил 33% по сравнению с апрелем 2020 года. Теперь снять квартиру на нашем полуострове в среднем обойдется 2 000 рублей в сутки, - отмечают аналитики сервиса по сдаче квартир.

Кроме того, в нескольких районах заметно выросла цена на аренду квартир с четырьмя и более комнатами. В целом такой показатель неудивителен, ведь зачастую большие квартиры снимают для мероприятий или же большой компанией, что значительно увеличивает расходы на электроэнергию, а также обслуживание помещений.

Специалисты объясняют рост цен на ежедневную аренду приближением туристического сезона.

- Рост цен на посуточную аренду в стране обусловлен тем, что календарная зима закончилась и туристическая активность увеличилась. Люди начинают выезжать на природу, путешествовать в соседние города, арендовать необычное жилье, такое как глэмпинг или домик в лесу с панорамной крышей, чтобы сменить обстановку и провести уик-енд на свежем воздухе. Мы ожидаем, что цены на краткосрочную аренду будут и далее увеличиваться, ведь впереди майские праздники и открытие летнего сезона отпусков, — говорит Артем Кромочкин, руководитель направления краткосрочной аренды Авито Недвижимости.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Краснодаре подорожает жилье на 50% с начала апреля

А на побережье стоимость квадратного метра и вовсе вырастет до космических значений. Каких - читайте в материале "КП" (подробности).