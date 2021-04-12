Дороги нет, сплошная есть: на Кубани дорожники нарисовали разметку прямо на глине

Разметку нанесли прямо в глину. Фото: скриншот видео газета "РВС"

На улице Кондратенко в станице Динской дорожники нарисовали разметку там, где, по логике, быть ее не может. Сплошные и штрихи появились прямо в бездорожной пыли. Жители станицы сразу окрестили это очередным чиновничьим головотяпством, зафиксировали на камеры мобильных телефонов и выложили в сеть.

- Дорога в станице Динской, которая ведет от больницы...Там сроду асфальта не было: слева река, а нормальная дорога начнется только от магазина, - сообщают местные.

К слову, объяснение такой дорожной нелепости нашлось в администрации сельского поселения.

- Это подрядчик. У нас с ними договор на разлиновку дорог. В пятницу, 9 апреля, они испытывали аппарат перед тем, как выйти на дороги станицы. А жители подумали, что это разметка, - пояснил "КП" - Кубань" глава Динской Виталий Литвинов.

По словам станичного начальства, улица Кондратенко находится на окраине.

- Там сконцентрированы все наши новострои. Асфальт там тоже вскоре появится. Но эта дорога пока не в приоритете, - уточнил Виталий Литвинов.

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