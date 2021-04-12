Три миллиона за 5 минут: В Краснодаре грабители вскрыли сейф и похитили деньги из банкомата

Глубокой ночью двое неизвестных вошли в фойе, где стоят банкоматы и провернули свое грязное дело.

Как только не умудряются вскрывать банкоматы злоумышленники. Крепят трос к окну выдачи купюр и отрывают крышку сейфа, давя на газ, пилят болгаркой и даже взрывают. Правда, стоит немного не рассчитать и от денег остаются одни клочки. Но есть воришки, которые досконально продумывают свое преступление, чтобы все сделать тихо и без лишнего шума.

Так, накануне налет был совершен на банк на улице Тургенева в Краснодаре. Глубокой ночью двое неизвестных вошли в фойе, где стоят банкоматы и провернули свое грязное дело. Сделано это было мастерски - не по-топорному, как обычно работают дилетанты, спонтанно решившие разломать безответный ящик с деньгами. Отжали, явно не ломом, замки и спокойно выгребли наличность. Всего получилось три миллиона 400 тысяч рублей.

Что удивительно, на ограбление они потратили не больше 5 минут.

- Помещение банка состоят под охраной одного из ЧОП. Сигнализация сработала в 02:55, на место преступления охранники прибыли лишь в 03:10. Естественно, от грабителей уже и след простыл, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

На поиск злоумышленников и денег, что они унесли, сотрудники МВД бросили все силы. Сдаваться налетчики явно не хотели, потому хорошенько залегли на дно, но все же спустя неделю их задержали.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража». Задержаны неработающие жители Брянской области 40 и 30-ти лет. На данный момент оба они находятся в СИЗО. Если злоумышленников признают виновными, им грозит до 10 лет тюремного заключения.

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