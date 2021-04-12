В кубанском музее космонавтики небывалый ажиотаж накануне 60-летия первого полета в космос

В музее космонавтики - аншлаг. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

По всей стране отмечают День космонавтики. 12 апреля 1961 года на космическом корабле «Восток-1» Юрий Гагарин облетел планету Земля. С этого знакового события, ознаменовавшего открытие новой космической эры, прошло ровно 60 лет. В Петербурге этой ночью во время шоу «Поющие мосты» показали лазерную проекцию с портретом Юрия Гагарина и космическим кораблем. А в Великом Новгороде взлетающую ракету выстроили из дронов.

Тем временем музей пилотируемой космонавтики в селе Архипо-Осиповка - настоящий аншлаг. С самого утра у здания выстроились очереди из школьников и взрослых. Все хотели попасть на космическую выставку.

Музей огромный - чтобы осмотреть все экспонаты, понадобится целый день. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Экспозиция, которая здесь есть, поистине уникальна. В одном здании удалось собрать более тысячи вещей - многие из них парили в невесомости так же, как и их хозяин.

Велосипед, на котором ездил Юрий Гагарин. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

На первом этаже в самом центре зала приземлился космический корабль «Союз 30». Неподалеку от него припарковался велосипед - на нем когда-то колесил Юрий Алексеевич.

Кстати, особо внимательные заметят, что даже окна в музее выполнены в виде иллюминаторов - из них изображены фотографии космоса.

Экскурсия поможет узнать секреты космонавтов. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Настоящие космические ракеты, скафандры, в которых покорители звездных далей совершали выход в открытый космос, их личные обереги. Каждый космонавт с собой в невесомость берет талисман на удачу.

Экспонаты расположены не только внизу, но и над головой. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Есть и тренажеры для подготовки к полетам, макеты луноходов и ракетоносителей - детей от таких экспонатов не оторвать!

Сделать снимок у экспоната хотели все дети. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

На первый взгляд может показаться, что некоторые экспонаты не имеют к космосу никакого отношения. Например, старые двери, густо исписанные маркерами. Они прибыли прямиком с площадки Байконура. На них бороздящие космос перед полетом оставляли автографы.

Тренажеры для подготовки к полетам, макеты луноходов и ракетоносителей - детей от таких экспонатов не оторвать! Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Для самых любознательных посетителей здесь создана виртуальная космическая станция, и каждый может попытаться лично состыковать с ней корабль, а также торговый автомат с космической едой в тюбиках.

У памятника Юрию Гагарину много гвоздик. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

КОНКРЕТНО

Адрес: с. Архипо-Осиповка, ул. Школьная (набережная).

Тел. 8-988-623-77-72

Цена билета - 350 рублей (для взрослых), 250 рублей (для детей).

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