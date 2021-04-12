Пять минут на поиски: В Анапе сотрудники Росгвардии нашли потерявшуюся малышку

На фото - прапорщик полиции Пивоваров Владимир (справа) и старший сержант полиции Тананыхин Глеб.

12 апреля в 15:25 сотрудники вневедомственной охраны получили сообщение о розыске 5-летней девочки. Полицейские им сообщили, что малышка потерялась в районе сквера имени Гудовича в Анапе во время прогулки со своей бабушкой.

Прапорщик полиции Владимир Пивоваров и старший сержант полиции Глеб Тананыхин тут же ринулись на поиски, но бежать далеко не пришлось. Девочка оказалась в двух шагах от них.

- Для установления местонахождения ребенка были ориентированы несколько экипажей Росгвардии. Уже через несколько минут правоохранители заметили ребенка на лавочке. Внешность девочки подходила под описание в ориентировке, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе краевой Росгвардии.

Найти школьницу помогла ориентировка. Бабушка подробно описала одежду и внешность внучки. После того, как малышку нашли, на место сразу вызвали инспектора ПДН и вернули девочку обратно в семью.

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