Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 13 апреля 2021: в ковидных госпиталях региона лечат 1295 пациентов

Фото: Кирилл ВЕРШИНИН.

«Комсомолка» продолжает следить за заболеваемостью COVID-19 в Краснодарском крае. Борьба с новой коронавирусной инфекцией в регионе продолжается. Количество случаев заражения увеличивается каждый день, но все же цифры уже не такие высокие. За последние сутки заболели еще 103 человека, среди них четверо - это дети.

К счастью, с болезнью ежедневно удается справляться десяткам пациентов. Переболевших на Кубани уже 38244. За последние 24 часа в их число попали 76 выздоровевших.

- Сейчас в стационарах лечатся 1295 жителей с ковидом, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе по Краснодарскому краю.

Стоит отметить, что тех, кто переносит COVID-19 в легкой форме больше – 12 апреля амбулаторно, то есть дома, лечатся 1651 человек.

На удаленку перевели учеников 27 классов. Это связано с выявленными случаями COVID-19.

Классы закрыты в 11 школах Краснодара, Сочи, Туапсинского, Тихорецкого и Динского районов.

Благодаря стабильной эпидситуации в регионе курортный сезон начнется на месяц раньше обычного – 1 мая. До этого же дня официально действуют все ковидные ограничения.

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