Амазонки с вытянутыми черепами: у озера Абрау-Дюрсо раскопали могильник сразу трех древних народов

В Институте археологии РАН готовят трехмерную проекцию могил древних предков

В 1974 году археолог Александр Дмитриев нашел в долине в 14 километрах от Новороссийска 525 человеческих захоронений, датированных IV-X веками нашей эры. Он раскопал здесь гигантское кладбище древних людей – готов, угров, хазар. Причем, даже не подозревая о существовании друг друга, с разницей в столетия, они хоронили своих покойников в одном и том же месте. Находка Дмитриева грозилась стать международной. Потомки угров – венгры даже собирались выделить под это дело финансирование, а немцы – потомки готов – рассчитывали заполнить пробелы истории, касаемо эпохи Великого переселения. Но грянула Перестройка, а затем развал Союза и научные связи надолго прервались. Уникальные экспонаты покрывались пылью нового времени в подвалах провинциального музей, пока в прошлом году о них не вспомнили в Институте археологии РАН. Более пяти тысяч предметов - украшения, оружие, а главное - человеческие черепа необычной формы сейчас кропотливо фотографируются и вносятся в каталоги. Российские историки рассчитывают, что это вновь побудит мировое научное сообщество объединиться в исследовании.

Археолог Александр Дмитриев

КОПНУЛИ, А ТАМ - ЧЕРЕПА

Долина с живописным озером внутри Абрау-Дюрсо (поселок в 14 километрах от Новороссийска), оказывается, был землей обетованной для древних народов. Изысканное название, как бы с легким французским прононсом (и это не маркетинговый ход виноделов!), пытались переводить и с древнеиранского, и с абхазского, и с тюркского, и с адыгского языков. Получилось что-то вроде – «Вода небесной чистоты». Но его поэтичность может иметь и более глубокие корни.

В 1974 году здесь развернулось строительство плотины. Окруженный горами поселок, где в советские годы производили самое лучшее шампанское, регулярно затапливало. Решено было навозить в верховья горной реки больше грунта, а затем укрепить его. Карьер выбирали тщательно. Для этих скалистых мест - непростая задача. На стратегическую стройку пригнали технику, начали копать метр за метром. Как вдруг наткнулись на что-то. Экскаватор зарылся и достал ковшом человеческий череп. Он был столь причудливой вытянутой формы, что работяги оторопели. Стройку остановили и срочно доложили о находке в горисполком Новороссийска. Через час в кабинете секретаря уже сидел археолог Александр Дмитриев.

- В те годы ни одна стройка не начиналась без того, чтобы сначала земля под ней не была проверена на наличие культурного слоя, - рассказывает «Комсомолке» ученый. – А это же был просто карьер с глиной.

Так археолог нашел останки воинствующей женщины

Взяв с собой пятерых студентов местного индустриального техникума, Дмитриев выехал к месту находки. Их перекинули в помощь археологу прямо с картофельных полей. Участвовать величайшем научном открытии было несомненно интереснее, чем биться за первенство по сбору урожая. Прямо на месте Дмитриев научил ребят снимать слой за слоем, между которыми были столетия.

- Никто тогда и не подозревал, что эта находка заставит нас остаться здесь на долгих девять месяцев. А площадь раскопок будет исчисляться гектарами, - вспоминает археолог.

Не обошлось и без казусов. Один из мальчишек-студентиков наткнулся на очередное древнее захоронение, но не человека – лошади. Он понял это по строению скелета. Посчитав не особо ценной находкой, парень пустил его под ковш техники. Благо, наставник юного археолога был поблизости.

- Я схватился за голову, - рассказывает Александр Дмитриев. – Говорю: «Что же ты делаешь?!». На лошади – седло, оно имеет особые детали, свойственные только этой эпохе.

Да, древние предки хоронили животных вместе с людьми по языческим обрядам.

Ученый нашел еще одно любопытное захоронение: мужчина держал за руку женщину. Большая любовь толкнула кого-то из супругов лечь в могилу вместе с умершим? Или дань древним обычаям хоронить живую жену вместе с мужем, пока установить не удалось.

ВОИНСТВУЮЩИЕ ЖЕНЩИНЫ – АМАЗОНКИ

В пыли веков Александр Дмитриев раскопал так же женский скелет с топором и коротким боевым кинжалом. Было очевидно, что роль в быту этой древней представительницы (условно) слабого пола была весьма нетрадиционной. Скорее всего, она не занималась воспитанием детей и не варила борщи своему мужу.

Так предположительно выглядели воинствующие женщины - амазонки. Фото: Виталий Литвин

- Воинствующие женские отряды встречаются у многих народностей, - поясняет археолог. – И наша находка тогда это только подтвердила. Топор, лежавший рядом с телом, был оружием, а не кухонной утварью.

Кстати, в ранг амазонок дам возвели древние греки. Они отлично держались в седле, метко стреляли, да и вообще могли дать фору в ратном бою любому мужчине.

Их средний рост, по данным исследователей, составлял примерно 160-165 сантиметров. Леди обитали в повозках, строили себе шатры и хижины. Амазонки - это весьма многослойное явление, как по глубине времен, так и по географии. Воинствующие женщины существовали на протяжении почти 1000 лет в Северной Африке, Передней и Малой Азии. На Кубани они обнаруживаются в более позднее время.

Ученые фотографируют находки для публикации

Могилы легендарных воительниц уже находили и в других местах Краснодарского края. Сенсацией стала находка 1989 года. Тогда при раскопках на южном берегу краснодарского водохранилища археолог Александр Сазонов наткнулся на богатое женское захоронение - в земле исследователи обнаружили золотые гривны, китайские зеркала, останки боевых коней, кольчуги, защищающие от шеи до пят, и инкрустированные золотом шлемы. Оружия при этом было меньше, чем в мужских могилах.

Была версия, что воительниц занесло сюда на захваченном ими корабле. Из записей Геродота следует, что после поражения в битве под Фемискирой (это поселение амазонки основали на берегу Черного моря в устье реки Термодонт на территории современной Турции), воительниц захватили в плен греки и повезли их к себе. Однако по пути дамы подняли бунт, перебили своих захватчиков. О навигации леди не имели никакого представления, поэтому, дрейфуя, они в итоге оказались в бассейне Азовского моря и здесь пристали к берегу. Именно таким образом амазонки попали на скифские земли.

ЛЮДИ С ВЫТЯНУТЫМИ ГОЛОВАМИ

Некрополь не переставал удивлять Александра Дмитриева. Исследуя метр за метром, он нашел с десяток скелетов человека с вытянутой головой.

- Ребята тогда предположили, что это не древние люди, а инопланетяне. Было очень смешно, - вспоминает археолог.

Долгими вечерами у костра прямо здесь рядом с могильником они строили версии по поводу этой необычной находки.

Между тем, известно, что люди определенного социального сословия (как правило, более элитного) вытягивали форму головы искусственно. Деформированные черепа находили в центральном и восточном Предкавказье, а также в Южной Америке, например, в Перу.

С рождения детям в семьях более высокого сословия утягивали голову крепкой повязкой. Под ее давлением податливые и незрелые кости меняли форму с круглой на продолговатую. Как это сказывалось на работе мозга, доподлинно неизвестно. Но вряд ли благоприятно, говорят ученые. Есть версия, что они становились более агрессивными.

Интересно, что традиция перебинтовывать младенцам головы, чтобы добиться желаемого вытянутого эффекта, прижилась вплоть до 20 века. Портреты французских красавиц – тому свидетельство.

А находка в Краснодарском крае только вновь доказывает, что между континентами и странами не существовало границ. Древние люди перемещались по земле так, как если бы имели прекрасную логистику и современную навигационную систему.

КОНКРЕТНО

В институте археологии РАН в Москве сейчас работают над воссоздание захоронений из новороссийского некрополя. Ученые собираются передать в трехмерном изображении многие из находок Александра Дмитриева. К сожалению, это единственная возможность увидеть находки. Сам памятник перестал существовать более 40 лет назад.

— Это очень важный памятник, который часто упоминается в российских и зарубежных научных изданиях, но современникам он практически неизвестен, — рассказывает «Комсомолке» сотрудник Института археологии РАН Алексей Малышев. — Это несправедливо. Мы хотим напомнить о нем и готовим очередной, пятый, выпуск каталога «Некрополи Черноморья». Он будет посвящен находкам, сделанным в верховьях реки Дюрсо в семидесятых годах. Мы подготовили текстовую часть и чертежи, а сейчас приступили к созданию цифровой модели вещей из могильника, которые были найдены и отреставрированы Александром Дмитриевым в свое время.