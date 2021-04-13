Из Греции в Краснодар привезли икону Пресвятой Богородицы Иверской

Икона Пресвятой Богородицы Иверской. Фото предоставлены СК DOGMA

В Краснодар из Греции прибыла копия образа главной святыни горы Афон - иконы Пресвятой Богородицы Иверской. Она была написана на святой горе и приложена к святыне, которой уже более 2 тысяч лет.

- Для нас это великая радость и ценность, - поделился настоятель храма в честь сорока мучеников Севастийских, пострадавших за Христа в IV веке, священник Давид Хачатурян.

Копия образа написана на святой горе и приложена к святыне. Фото предоставлены СК DOGMA

По его словам, согласно церковному преданию автором Иверского образа Божией Матери стал святой апостол Лука в первом веке. Причем еще при жизни Пресвятой Богородицы.

- Она теперь является частичкой Афона, - говорит Давид Хачатурян. - А самое главное, мы верим, в то, что как Святая Богородица хранит святую гору Афон, так она будет хранить и всех нас

В ближайшее время приложиться к святыне смогут все желающие. Икона будет находиться в стенах временного храма. Он расположен возле строящегося микрорайона «Самолет» на улице Западный Обход, 39/2.

Фото предоставлены СК DOGMA

СПРАВКА «КП»

Икона Пресвятой Богородицы Иверской - одна из самых почитаемых православных святынь. По-другому она называется «Портаитисса», что по-гречески значит «Вратарница». Это название она получила из-за расположения над главными вратами Иверского монастыря на Афоне.

По преданию, икона стала известна в IX веке. Одна благочестивая вдова хранила у себя дома образ Божией Матери, который увидели воины-иконоборцы. Спасая икону от уничтожения, вдова отнесла ее на берег моря и пустила по волнам. По Божией благодати икона не утонула, а отправилась по морю.

- Встреча со святым образом на Афонской горе произошла приблизительно в 1004 году. Однажды братия обнаружила в море горящий, огненный столп, спускающийся с небес, - говорят священники. - В страхе, с молитвой иноки пробрались к берегу и увидели плывущий по волнам образ Богородицы.

Святыня уже находится в краснодарском храме. Фото предоставлены СК DOGMA

Никто не мог к ней приблизиться, и тогда сама Богородица явилась монаху Иверского монастыря преподобному Гавриилу и повелела взять икону. Святой образ поместили в храме, но он чудесным образом оказалась над вратами монастыря - так она стала защитницей святыни. До той поры, пока икона Ее находится в стенах монастыря, обитель будет покрывать Божия милость.

Позже перед вратами обители построили церковь, специально в честь Иверского образа Богородицы, и поместили туда икону.

Сейчас образ находится в специальном параклисе Панагии-Портатиссы (параклис - часовня), который был построен в XVII веке, на том самом месте, где старец Гавриил вышел из воды с образом в руках, рядом с чудотворным источником Божией Матери.

НА ЗАМЕТКУ

Какую молитву читать перед иконой

О Пресвятая Госпоже Владычице Богородице! Приими недостойную молитву нашу, и сохрани нас от навета злых человек и от внезапныя смерти, и даруй нам прежде конца покаяние. На моление наше умилосердися и радость вместо печали даруй. И избави нас, Госпоже, от всякия беды и напасти, скорби и болезни, и от всякаго зла. И сподоби нас, грешных рабов Твоих, одесную стати во Втором Пришествии Сына Твоего, Христа Бога нашего, и наследники быти Царствия Небеснаго и жизни вечныя со всеми святыми в безконечныя веки веков. Аминь.