Экологи в шоке: в Новороссийске от уникальной рощи оставили одни пеньки

Полиция ищет виновных Фото: Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО

- Извините, а это вас оштрафовали? – стучится в окно нашей машины парень в черной куртке. У него в руках – тысяча рублей, которую он протягивает сидевшему со мной новороссийскому активисту Сергею Неберо.

- Да, меня, на 10 тыс рублей. Но деньги от вас я не возьму, - отвечает незнакомцу Сергей и улыбается.

Сергей Неберо уже несколько лет борется за Пионерскую рощу Новороссийска. Участок парка хотят отдать под строительство, а активисты пытаются его спасти. Причем здесь уже вырубили часть деревьев и огородили парк забором. Недавно Сергей организовал сход граждан, подал заявку, но не получил разрешения из-за карантинных мер. И пришел к роще с пикетом без разрешения. А потом за несанкционированное мероприятие получил штраф – 10 тысяч рублей.

Пионерская роща Фото: Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО

В городе его знают практически все, и после того, как по Новороссийску разлетелись новости, что активиста оштрафовали, народ начал нести ему деньги - на оплату штрафа и на поддержку в борьбе за рощу.

Пионерская роща – центр притяжения горожан. Это как парк Сергея Галицкого в Краснодаре или «Зарядье» в Москве. Здесь многолюдно даже в полдень в будний день. Студенты, мамы с детьми, пожилые люди - все неспешно прогуливаются по парку.

О том, что здесь идет война между жителями и администрацией, не говорит ничего. В глаза бросается лишь высокий металлический забор, которым перекрыли часть рощи.

- Его установили в феврале, сразу после того, как на этом месте срубили 22 ясеня, - говорит другой новороссийский активист Максим Кузнецов. - Ущерб составил 1,1 млн. рублей. Причем уже даже заведено уголовное дело.

Кто срубил деревья – не знает в городе никто. Точнее, знает об этом полиция, но там молча. В администрации тоже немногословны, говорят, что выясняют.

Пионерская роща Фото: Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО

Вырубили деревья в начале февраля, в этот же день в Пионерскую рощу привезли забор. Его установили на месте, где выкорчевали ясени.

- Нам говорят, что на этом месте, где появился забор, построят детский сад. Безусловно – это дело нужное, но не за счет же зеленой зоны? Хотя сами деревья вырубили даже за пределами будущего детского сада. – говорит Сергей Неберо, пока мы с ним обходим забор в роще.

О том, что на месте Пионерской рощи появится детский сад, впервые заговорили в Новороссийске в 2011 году. Тогда под участок планировали выделить около 15 000 квадратов земли.

- Но тогда нам говорили, что учреждение расположится вдоль Дворца творчества детей и молодежи им. Н.П. Сипягина. Нам сказали: не переживайте, еще задействуем стадион – он тут рядом, - объясняет Сергей Неберо. – Тогда было постановление главы города, что территория под детский сад шла вдоль ручья по прямой линии. Сам водоем рядом с рощей.

Пионерская роща Фото: Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО

Изменения начались в 2014-м. Тогда постановление отменили, а участок под детский сад увеличился. И горожанам сообщили, что помимо учреждения, здесь появится и парковка.

- Есть два участка с кадастровыми номерами 1640 и 1639. Первый отведен под возведение сада, второй – тоже. Но нам говорят, что участок 1639 – это участок под парковку. На карте написано, что он предназначен под детский сад. Но когда делают стоянку, пишут, что участок отведен под транспортную зону, – недоумевает Неберо. – Я не раз общался с местными чиновниками. Но диалог не сложился. Спрашивал, почему нельзя перенести участок? Мне сказали: нельзя и все. Хотя на участке 1640 полно деревьев, а на 1639 их почти нет. Из-за детского сада ручей должен изменить направление на 90 градусов! Я был на публичных слушаниях, когда утверждали планы строительства 15 и 16 микрорайонов. Планировалось, что в каждом появятся по два детских сада и по одной школе. Но на месте будущих детских садов уже стоят высотки и магазины. Новые дома здесь штампуют как на конвейере: сдают по несколько за год. А сады строятся медленно.

Поэтому активисты просят поставить ручей на учет в Государственный водный реестр и не застраивать территорию.

- Мы даже готовы сами собрать деньги на это, нам ведь говорили в мэрии, что постановка на учет – дорогое удовольствие, - объясняет активист. - Но потом сказали, что это нереально. Такой практики еще не было.

По словам активистов, Азово-Черноморская природоохранная прокуратура уже признала существование ручья.

- Она направила запрос в Росимущество, чтобы оно разобралось в ситуации и поставило ручей на учет, – утверждает Активист Максим Кузнецов. – Мы хотим, чтобы на время разбирательств стройка прекратилась.

Также активисты просят провести общественные слушания, чтобы чиновники прислушались и к горожанам.

- Пионерская роща – глоток чистого воздуха для района. В соседних микрорайонах практически нет деревьев. Роща очень нужна нам, – говорит местная жительница Галина Белобородова. – Когда жара, ручей здесь – единственный источник подпитки для деревьев.

Люди уже обращались в Министерство природных ресурсов региона, чтобы ведомство разобралось в ситуации. Но там ответили, что никаких нарушений норм на участке не выявлено.

- Поймите, мы не против строительства детского сада, мы боимся, что на этом месте вырастет новый торговый центр, - говорит Галина Белобородова. - У нас исчезло доверие к людям. Здесь, на улице Южной, отвели два здания под компьютерный центр. Второе еще строят, а в первом уже открылись магазины. Чиновники сказали, что застройщик имеет право менять назначение объекта. Мы боимся, что так будет и с детским садом.

КОММЕНТАРИЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Все будет благоустроено

- Пионерская роща – особо охраняемая природная территория местного значения. Ее границы устанавливаются решением городской Думы, - прокомментировали «КП» в администрации Новороссийска. - Минприроды отношение не имеет к границам 1621, а 1640 и 1639 - муниципальная собственность, 1640 - в аренде под строительство детсада. 1639 - для инженерной инфраструктуры, стоянок и внешнего благоустройства. Водоотвод будет благоустроен на территории в границах детского сада. Все данные есть на публичной кадастровой карте.