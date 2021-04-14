Выкручивал руки и унижал: в Сочи родители заявили в полицию на тренера за издевательства над сыном

Фото: архив КП
В Сочи персональный тренер Максим Никифоров (имя изменено) - известный человек. Он занимается с детьми атлетизмом, йогой, плаваньем и другими видами спорта. Никифоров организует платные группы для подростков в одном из самых живописных сел Адлерского района. На свежем воздухе дети играют и тренируются.
В одну из таких групп местные жители записали своего сына Георгия (имя изменено). Но мальчику с самого начала занятия не понравились. Он возвращался домой и жаловался родителям на жестокое отношение со стороны тренера.
- Он систематически унижал мальчика, выкручивал ему руки, показывая свою силу как взрослый, - рассказал в полиции отец Георгия.
По его словам, Максим Никифоров хватал подростка за волосы, требуя подчинения.
- Сыну тренер заявлял, что они равны, и это просто настоящий мужской разговор, - пояснил родитель.
Особенно обидно, что тренер и воспитанник постоянно выясняли отношения при других детях.
Во время одного из весенних занятий мальчик позвонил родителям и сквозь слезы признался, что больше не может терпеть такое обращение. Родители срочно забрали сына домой.
Конечно, они пытались сначала объясниться с тренером без привлечения правоохранительных органов. Но Максим Никифоров отказывался признавать жестокость обращения с подростком, утверждая, что мальчику было не больно во время «воспитательных моментов».
- Прошу провести расследование указанных фактов с возбуждением уголовного дела, при необходимости, - говорится в заявлении отца мальчика.
По данному факту полиция проводит проверку.
- Уточняются все обстоятельства происшедшего, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.
Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что мать заявила в полицию на обидчицу 9-летнего сына, которая оборвала ребенку уши. Инцидент произошел в Успенском районе Краснодарского края.
По словам заявительницы, 40-летняя женщина причинила ее сыну физическую боль. Дама схватила мальчика за оба уха, подняла и не отпускала, хотя школьник пытался вырваться.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Сочи учитель едва не задушил 6-классника, заступаясь за коллегу
Правоохранительные органы проводят проверку обстоятельств инцидента (продолжение)
На Кубани мать пожаловалась в полицию на то, что ее сыну оборвали уши
По данному факту проводится проверка (подробности)