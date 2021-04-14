Выкручивал руки и унижал: в Сочи родители заявили в полицию на тренера за издевательства над сыном

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В Сочи персональный тренер Максим Никифоров (имя изменено) - известный человек. Он занимается с детьми атлетизмом, йогой, плаваньем и другими видами спорта. Никифоров организует платные группы для подростков в одном из самых живописных сел Адлерского района. На свежем воздухе дети играют и тренируются.

В одну из таких групп местные жители записали своего сына Георгия (имя изменено). Но мальчику с самого начала занятия не понравились. Он возвращался домой и жаловался родителям на жестокое отношение со стороны тренера.

- Он систематически унижал мальчика, выкручивал ему руки, показывая свою силу как взрослый, - рассказал в полиции отец Георгия.

По его словам, Максим Никифоров хватал подростка за волосы, требуя подчинения.

- Сыну тренер заявлял, что они равны, и это просто настоящий мужской разговор, - пояснил родитель.

Особенно обидно, что тренер и воспитанник постоянно выясняли отношения при других детях.

Во время одного из весенних занятий мальчик позвонил родителям и сквозь слезы признался, что больше не может терпеть такое обращение. Родители срочно забрали сына домой.

Конечно, они пытались сначала объясниться с тренером без привлечения правоохранительных органов. Но Максим Никифоров отказывался признавать жестокость обращения с подростком, утверждая, что мальчику было не больно во время «воспитательных моментов».

- Прошу провести расследование указанных фактов с возбуждением уголовного дела, при необходимости, - говорится в заявлении отца мальчика.

По данному факту полиция проводит проверку.

- Уточняются все обстоятельства происшедшего, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что мать заявила в полицию на обидчицу 9-летнего сына, которая оборвала ребенку уши. Инцидент произошел в Успенском районе Краснодарского края.

По словам заявительницы, 40-летняя женщина причинила ее сыну физическую боль. Дама схватила мальчика за оба уха, подняла и не отпускала, хотя школьник пытался вырваться.

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