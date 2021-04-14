Волонтер Никита Костоправкин: Уже привык, что за помощью звонят на личный телефон

Никита Костоправкин в студии радио "КП-Краснодар"
Он родился в Якутске, в зоне вечной мерзлоты, помнит сугробы высотой в полтора метра. Еще, когда он пошел в первый класс в поселке под Краснодаром, некоторые принимали его семью за иностранцев – так необычно они разговаривали. Поступил в московский вуз, подрабатывал там студентом, но на каникулах попал на волонтерские акции в Краснодаре. В эфире Никита рассказал, как постепенно эта деятельность стала определяющей. В период закрытия межмуниципальных границ во время локдауна участвовал с товарищами в помощи нуждающимся людям. Развозил продукты и лекарства, убирал мусор у стариков.
Еще Костоправкин координирует в крае деятельность общественной организации бизнесменов «Деловая Россия». Он считает, что государство помогло в пандемию тем, кто вел бизнес прозрачно.
Тайм-коды
00:44 – представление гостя
01:31 – воспоминания об Якутии
03:15 – про кубанский говор и местные слова
03:53 – викторина «Так отож!»: кого в станицах называли словом «кряка»?
04:34 – вопросы слушателя: 1.Есть ли в Якутии национализм? 2. Опишите «кубаноида»
06:37 – почему не остался в Москве
07:17 – что привлекает на Кубани
08:29 – как стал волонтером
09:37 – про работу добровольцев в локдаун
11:31 – что запомнилось в этот период
12:16 – дежурство на «горячей линии» Минздрава
13:20 – вопрос слушательницы: 1. Насколько интересуется ли молодежь волонтерской работой; 2. Кто помогает волонтерам
14:50 – нужна ли помощь помогающим
15:57 – про высшее образование
16:55 – деятельность в организации «Деловая Россия». Задачи и реальные дела.
18:51 – конкретная помощь в пандемию
19:51 – акция в День космонавтики
20:18 – герои среди волонтеров
21:31 – историческая рубрика «Любо знаты»: гибель генерала Корнилова под Екатеринодаром
22:13 – интерес к прошлому или настоящему?
22:58 – о проектах «7 улиц» и реставрация кинотеатра «Аврора»
24:43 – вопрос из вотсапа про современную молодежь;
25:42 – про «зависание в интернете»
27:28 – про волонтеров в Краснодарском крае
28:19 – кто принимает решения о том, кому оказывать помощь
29:12 – куда и как обращаться за помощью
30:09 – ответ на вопрос викторины «Так отож!»
30:28 – любимые места в Краснодаре
31:50- что нужно изменить в городе?
32:01 – какой вопрос задал бы мэру Первышову
32:54 – видит ли себя в политике
33:23 – новый проект в «молодежке» ОНФ #бросиликоня
34:27 – любимая окрошка