Волонтер Никита Костоправкин: Уже привык, что за помощью звонят на личный телефон

Никита Костоправкин в студии радио "КП-Краснодар"

Он родился в Якутске, в зоне вечной мерзлоты, помнит сугробы высотой в полтора метра. Еще, когда он пошел в первый класс в поселке под Краснодаром, некоторые принимали его семью за иностранцев – так необычно они разговаривали. Поступил в московский вуз, подрабатывал там студентом, но на каникулах попал на волонтерские акции в Краснодаре. В эфире Никита рассказал, как постепенно эта деятельность стала определяющей. В период закрытия межмуниципальных границ во время локдауна участвовал с товарищами в помощи нуждающимся людям. Развозил продукты и лекарства, убирал мусор у стариков.

Еще Костоправкин координирует в крае деятельность общественной организации бизнесменов «Деловая Россия». Он считает, что государство помогло в пандемию тем, кто вел бизнес прозрачно.

Тайм-коды

00:44 – представление гостя

01:31 – воспоминания об Якутии

03:15 – про кубанский говор и местные слова

03:53 – викторина «Так отож!»: кого в станицах называли словом «кряка»?

04:34 – вопросы слушателя: 1.Есть ли в Якутии национализм? 2. Опишите «кубаноида»

06:37 – почему не остался в Москве

07:17 – что привлекает на Кубани

08:29 – как стал волонтером

09:37 – про работу добровольцев в локдаун

11:31 – что запомнилось в этот период

12:16 – дежурство на «горячей линии» Минздрава

13:20 – вопрос слушательницы: 1. Насколько интересуется ли молодежь волонтерской работой; 2. Кто помогает волонтерам

14:50 – нужна ли помощь помогающим

15:57 – про высшее образование

16:55 – деятельность в организации «Деловая Россия». Задачи и реальные дела.

18:51 – конкретная помощь в пандемию

19:51 – акция в День космонавтики

20:18 – герои среди волонтеров

21:31 – историческая рубрика «Любо знаты»: гибель генерала Корнилова под Екатеринодаром

22:13 – интерес к прошлому или настоящему?

22:58 – о проектах «7 улиц» и реставрация кинотеатра «Аврора»

24:43 – вопрос из вотсапа про современную молодежь;

25:42 – про «зависание в интернете»

27:28 – про волонтеров в Краснодарском крае

28:19 – кто принимает решения о том, кому оказывать помощь

29:12 – куда и как обращаться за помощью

30:09 – ответ на вопрос викторины «Так отож!»

30:28 – любимые места в Краснодаре

31:50- что нужно изменить в городе?

32:01 – какой вопрос задал бы мэру Первышову

32:54 – видит ли себя в политике

33:23 – новый проект в «молодежке» ОНФ #бросиликоня

34:27 – любимая окрошка