Дорога к морю: на платных трассах Кубани цены новые, но заторы старые

Большинство заторов вызваны ремонтом дорог Фото: Юлия БАРАНОВА

В Сочи на майские праздники стартует высокий летний сезон. В санаториях и отелях свободных номеров на эти даты уже не осталось. Самый большой спрос на объекты четыре и пять звезд. С учетом мнения туроператоров и отельеров, прогнозируется, что в этом году с мая по сентябрь Сочи примет более 4 млн. гостей. А средняя заполняемость средств размещения в пиковые даты будет достигать 98-100%.

Большинство туристов из Москвы и Питера выбирают самолеты и местный каршеринг. А жители ЮФО едут на личных автомобилях. Точнее, едут до Краснодара, а дальше – большее время стоят в пробке.

Машины едут до Краснодара, а дальше – большее время стоят в пробке. Фото: Юлия БАРАНОВА

Большинство заторов вызваны ремонтом дорог. Например, на трассе Джубга-Сочи в микрорайоне Лоо установили пролет надземного пешеходного перехода. Напомним, что часть федеральной трассы Джубга-Сочи до границы с Республикой Абхазия в районе Лоо перекрывали в ночь на 11 апреля. Здесь устанавливали пролет надземного пешеходного перехода. Планировалось, что работы на участке займут три часа, но дорожники справились за 43 минуты.

Но участки с реверсивным движением на серпантине Туапсе-Сочи остаются. Доходит до смешного. Когда огромные фуры не могут разъехаться со встречными машинами в самых узких местах, легковушки просто загоняют на стройплощадки, чтобы освободить проезд.

- 31 мая реверсы будут сняты, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Управления федеральных дорог «Черноморье».

Госкомпании «Автодор» объявила, что с 16 апреля на дорогах начнут действовать сезонные тарифы.

Проезд по всем платным участкам М-4 «Дон» от Москвы до Краснодара на легковом автомобиле в эти же дни с использованием транспондера T-pass обойдется в 1584 рубля, за наличные и по банковской карте - 1760 рублей.

Сезонные тарифы на проезд в дневное время, c понедельника по четверг, по дороге М-4 «Дон» останутся на уровне 2020 года и будут действовать по 17 октября.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что живая «очередь» к морю из сотен авто тянется нудно и душно. И если жители Кубани стараются выбраться на побережье к выходным, то отпускники со всей России едут к нам каждый день. И встают в пробки.

Через посты региона каждый день проходит более 30 тысяч автомобилей. Для сравнения – в межсезонье к нам едет до 12 тысяч авто в сутки. Велика вероятность, что путь большинства из них лежит к курортным местам по самым популярным направлениям.

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