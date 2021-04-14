По предварительным данным, водители не соблюдали скоростной режим

Сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб назвали последствия аварии в аэропорту Сочи 14 апреля 2021 года. Напомним, что ДТП в Адлерском районе курорта произошло днем 14 апреля. Три автомобиля столкнулись на выезде из Международного аэропорта Сочи, на улице Костромской.

На месте происшествия работали сотрудники полиции, МЧС и скорой помощи.

Источник в правоохранительных органах сообщил «Комсомольской правде» - Кубань», что дорогу не поделили три автомобиля: Toyota, Volkswagen и «Нива».

Toyota влетела на крышу «Нивы»

- По предварительным данным водители не соблюдали скоростной режим, который бы обеспечивал постоянный контроль над легковыми автомобилями, поэтому Toyota влетела на крышу «Нивы», - отметил сотрудник правоохранительных органов.

Последствия аварии традиционны – заторы в районе сочинского аэропорта. Правда, на этот раз серьезных пробок удалось избежать, благодаря грамотной регулировке движения на месте аварии.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в ДТП пострадал 45-летний мужчина. Врачи диагностировали у него сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки.

Похожее ДТП произошло на трассе Анастасиевская – Семисводный. По предварительным данным, один из автомобилей не уступил другому. От удара и большегруз, и легковушка перевернулись и вылетели с дороги. На место ДТП выехали не только автоинспекторы, но и спасатели.

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