Туристический Краснодар: пять причин посетить столицу Кубани

Красиво отдохнуть в Краснодарском крае можно не только на побережье Фото: София ФОМЕНКО

Краснодар – центр прекрасного юга России, попасть в который мечтают многие туристы. Эклектика исторической застройки, сочетание романтизма, уют одноэтажных домиков с кружевными ставнями и, конечно, современный парк и стадион-коллизей с одноименным названием «Краснодар». Рассказываем о лучших местах нашего города, которые обязательно стоит посетить.

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Улица Красная

Цветущие деревья на улице Красной Фото: София ФОМЕНКО

Длиииинная-длинная солнечная улица в самом центре кубанской столицы! Каждые выходные дорога для автомобилей на улице Красной становится пешеходной, что позволяет вдоволь насладиться атмосферой «южного Парижа». Бесконечный хоровод красивых зданий - от кафе до музеев, а также вплетенные в улочку уютные скверы с цветущими деревьями и фонтанами. В хорошую погоду здесь открываются маленькие ярмарки, проходят парады казаков, а своим искусством делятся местные музыканты и художники. Любители же дорогого шоппинга могут отправиться в собственный краснодарский ЦУМ.

Стадион Краснодар

Яркие детали новой очереди парка. Обновления этого места ведутся постоянно Фото: София ФОМЕНКО

Конечно, в южную столицу стоит приехать хотя бы раз, чтобы полюбоваться на архитектурное совершенство ведущего мирового автора Сергея Чобан. Стильная площадка для игр, большое пространство для прогулок на электросамокатах и велосипедах, зеркальный лабиринт, редкие растения от индийской сирени до пальм и скульптура «Геолокация». Ну а главный бонус для любителей стильного Instagram – прекрасный свет и безграничные возможности для творчества.

Кубанская Набережная

Фото:topgid.net/

Красивая пешеходная зона вдоль реки. «Мост поцелуев» соединяет парк с променадом и является местной достопримечательностью для влюбленных. Must place для всех любителей долгих прогулок у воды.

Асфальтовый памп-трек на Дмитриевской дамбе

Фото: xsaramps

Спот «Карасуны» пользовался большой популярностью у краснодарцев, однако после развала советов это место пришло в запустение на целых 30 лет. Ситуация исправилась буквально в 2020-м году. Главный архитектор города Наталья Машталир смогла проделать огромную работу, чтобы добиться благоустройства дамбы и в ожившее пространство, как и много лет назад, хлынул поток жителей Краснодара.

Фото: соцсети "Типография"

«Типография» и «Один театр»

А всем любителям современного искусства советуем заглянуть в квартал ЗИП и в центр «Типография». Здесь можно посмотреть свежие выставки, фестивальное кино и окунуться в атмосферу действительно стильного арт-пространства. Поддержать работы свежих авторов сферы культуры можно в «Одном театре», экспериментальное видение и только интересные авторы России. В общем, стиль в южной столице живет!

СУПЕРБУДУЩЕЕ:

Исторический квартал на пересечении улиц Длинной и Красноармейской

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В будущее берут не все, а только лучшие проекты. Самый громкий и ожидаемый из них – исторический квартал на пересечении улиц Длинной и Красноармейской. Дружелюбная и экологичная среда будет ориентирована на знакомство с историей любимого города. Сердце проекта – интерактивный городской музей, «спрятанный» за диссонирующий ансамбль из всего важного в прошлом и всего свежего - в современном. Главной темой квартала стала тема «поиска». Приглашенным гостям дается шанс в лабиринт к бесконечным загадкам города на стыке двух реальностей.

Проект подразумевает несколько зон – сады с сохранением существующих насаждений, новой зеленой изгородью, вазоны с кустарниками и деревья в приствольных решетках; городской музей, выставочное пространство, летние кафе и ярмарки; включенный проект «7 улиц»; реставрация бани купца Лихацкого, ретро-трамвая и других исторических деталей от исторического фонаря до крупных арок. На наш взгляд этот квартал очень напоминает остров Новая Голландия в Санкт-Петербурге.

Создатели проекта подготовили прекрасное видео, которое расскажет об историческом квартале больше наших слов. Спойлер! В ролике участвуют Киану Ривз, Кевин Спейси и великолепная связка актеров Оуэна Уилсона с Джейсоном Шварцманом из «Поезда на Дарджилинг». Наслаждайтесь!

Диснейленд с фестивальной площадкой

Фото: соцсети

Название этого проекта говорит само за себя.В краевом центре вот уже несколько лет ведутся разговоры о создании собственного «Диснейленда» по типу того, что находится в Сочи. Проект заложен в «Стратегию развития Краснодара» до 2030 года. По задумке, в большом парке развлечений Кубани должны будут проходить фестивали разных форматов – музыкальные и экспериментальные.