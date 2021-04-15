Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 15 апреля 2021: в ближайшие дни регион ожидает еще 100 тысяч доз вакцины от COVID-19

Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусной инфекции в регионе на 15 апреля 2021.

В Краснодарском крае число новых случаев коронавирусной инфекции продолжает идти на спад. По последним данным, в регионе 103 зараженных. Среди них: трое детей до 18 лет. Всего же с начала пандемии на Кубани число случаев заболевания ковидом превысило 43,8 тыс. человек. Однако в крае сохраняются все санитарно-эпидемиологические требования – масочный режим, социальная дистанция, дезинфекция.

- Сейчас 67 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, двое – на ЭКМО, - отметили в минздраве региона. – Всего с начала пандемии 2487 человек в крае скончались от коронавируса. В регионе показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения увеличился до 772,7.

Краснодарский край входит ТОП 5 регионов по числу привитых от опасной инфекции. Кубань лидирует и по числу записавшихся на вакцинацию через портал госуслуг.

Всего в край поступило более 367 тысяч доз вакцины. Прививки уже поставили более 292 тысячи жителей, а полный курс прошли более 175 тысяч. Больше половины привитых в регионе – люди старше 60 лет.

По мнению специалистов, вакцинация – единственный способ избежать локдауна.

В ближайшие дни Краснодарский край ожидает еще 100 тысяч доз вакцины от ковида. Число пунктов вакцинации увеличено со 149 до 239, работают 24 передвижных ФАПа для жителей отдаленных населенных пунктов. Среди лидеров по темпам вакцинации Ейский, Успенский, Тбилисский, Новопокровский районы и Анапа.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре 15 апреля 2021

В Краснодаре за минувшие 24 часа зафиксировано 28 новых случая заболевания.

Коронавирус в Анапе 15 апреля 2021

В Анапе положительный тест на коронавирус никто не получил.

Коронавирус в Сочи 15 апреля 2021

В Сочи COVID-19 подтвердился у 16 человек.

Коронавирус в Геленджике 15 апреля 2021

В Геленджике за последние сутки выявлено 7 заболевших.

Коронавирус в Туапсе 15 апреля 2021

В Туапсинском районе за минувшие сутки выявлены 2 инфицированных.

Коронавирус в Ейске 15 апреля 2021

В Ейском районе коронавирус инфекция ни у кого не подтвердилась.