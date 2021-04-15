Приятное с полезным: как перемещаться в лифте, не теряя времени даром

Как заставить лифт работать на тебя Фото: Иван ПРОХОРОВ

НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ

Провести время в замкнутом пространстве лифта, перемещаясь между этажами многоквартирника, можно по-разному. Кто-то боится оказаться в тесноте и взаперти, некоторых раздражают вынужденные остановки, многие нервничают из-за отсутствия сигнала в мобильном. В Интернете уже появились лифтовые лайфхаки: как проехаться без попутчиков, какие действия предпринять жильцам, не довольным состоянием «челноков» и даже – советы по многоэтажному этикету. Как говорится, в «человейниках» жить – новые правила наводить.

Если отталкиваться от правильных советов, то принцип: не можешь бороться с ситуацией, измени к ней отношение, применим и для перемещения в пространстве. А также в продвижении товаров и услуг. Лифты уже повсеместно становятся удобными площадками для объявлений. Это – именно то «свято место» которое «пусто не бывает». Но, если первоначально поверхности использовались заборно-гнездовым способом: кто первый нацарапал телефон, того и реклама, то сейчас Управляющие компании, которые хотят жить с жильцами дружно, заботятся о приглядной стороне вопроса. Для информации, которая может оказаться очень даже уместной, предоставлены красиво оформленные стенды с хорошей печатью и антивандальным покрытием. И сразу – не только полезно, но и приятно глазу.

Кстати, тот же «лифтовый этикет» рекомендует: когда нет желания вести светский разговор, а тем более дискуссию с незнакомым попутчиком, есть повод отвести взгляд на рекламный щит. Там всегда найдется, чем заинтересоваться: не лекарственный препарат новейшего поколения, так доставка суши. Не остекление балконов и лоджий по сходной цене, так - заправка картриджей.

Метод действенный. Необходимая информация «заходит», как мало при каких еще других обстоятельствах. Подтверждено множеством замеров: количество звонков на номера, размещенные в лифтах с рекламной целью, возрастают в десятки раз, а узнаваемость бренда, присутствующего на стенах межэтажного «челнока», множится порой в сотни раз. Главное - зацепить внимание, остальное дело специалистов.

СТАТИСТИКА - УПРЯМАЯ

По усредненным подсчетам, человек, живущий в многоэтажном доме, пользуется лифтом четыре раза в день. Человек с одним и более несовершеннолетних детей – в два раза чаще. Человек рассеянный – как повезет. К каждому жильцу примерно раз в неделю приходят минимум два посетителя. Если в его квартире ремонт – цифра возрастает в разы. А еще у жильцов бывают дни рождения и другие праздники.

По очень беглым подсчетам, проводя в лифте по одной поездке утром и вечером, каждый раз по 2-3 минуты ( если квартира на 10м этаже) у жильца в неделю набегает 30 минут! За месяц наберется 2 часа, а за год - целый день уйдет только на времяпровождение в лифте! Грустный прогноз, сколько времени пропадет даром, если лифт застрянет, в расчет не берем. Хотя… психологи уверяют, что человек, который оказался заперт в кабине лифта с имеющимся в нем рекламным стендом, испытает меньший стресс, чем пассажир абсолютно пустой кабинки.

КРАСНОДАРСКИЙ ОПЫТ

Кубанская столица тоже не отстает от мировых трендов. Так, в элитных домах Краснодара уже давно используют рекламные баннеры в лифтах. Размещением их вот уже 7 лет занимается ООО «КОЛИБРИ РА». Чаще всего, информационные стенды украшают лифты жилых комплексов комфорт-класса и выше. Рекламная компания печатает модули единым плакатом. Это значит, что ни один рекламный модуль не потеряется. Сегодня в нашем городе уже более 1750 стендов данного РА и потенциальными клиентами авторов объявлений становятся жильцы не менее 95000 квартир.

Что немаловажно в нынешнее время, настенные баннеры, в отличие от бумажных объявлений, уменьшают риск распространения инфекции. Лифты, как и лестничные клетки, сотрудники управляющих компаний обрабатывают дезинфицирующим средством, в то время, как доски с бумажными объявлениями не обеззараживает никто.

Подробнее о размещении рекламных плакатов в лифтах новостроек можно узнать по телефону 8(952)586-44-44 ( WhatsApp), а также по электронной почте Kraskurlv@mail.ru.

Кстати, сейчас в компании действует акция – за два месяца размещения информационного стенда, третий – в подарок! Сделайте вашу рекламу максимально эффективной и привлекательной!