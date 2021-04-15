Мэр Геленджика сообщил об обысках у двух заместителей и помощника

Фото: gelendzhik.org

15 апреля в мэрию Геленджика пришли люди в форме. Силовики начали обходить кабинеты администрации, проверять необходимую документацию. Стало известно, что в здании работают сотрудники ОБЭП. Они наведались к двум заместителям и помощнику главы города-курорта. Об этом мэр Геленджика Алексей Богодистов узнал по пути в Краснодар, и решил лично рассказать подробности, чтобы не распространялись лишние слухи по этому поводу.

- Выехал на совещание в краевую администрацию. По дороге коллеги сообщили, что в кабинетах трёх сотрудников администрации начались обыски, проводят сотрудники ОБЭП геленджикского отдела полиции. Мероприятия проводятся у двух заместителей и у моего помощника. Сообщаю об этом, чтобы никакие паблики не искажали данную информацию, - написал в своем Telegram-канале Алексей Богодистов.

При этом причины обысков мэр не уточнил.

Стоит отметить, что это не первая проверка в Геленджике. В феврале в администрации работали сотрудники ФСБ. На фоне этого в соцсетях стало сыпаться много недостоверной информации, а Богодистов моментально реагирует на любую появляющуюся "утку". В прошлый раз он пояснил, что обыски были связаны с деятельностью ООО "Стройинвест". Позже глава Геленджика прокомментировал слухи о своей отставке.

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