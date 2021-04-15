Бывшего главу депутатского корпуса на Кубани посадили в тюрьму на шесть лет за махинации с землей

Василий Попандопуло (слева). Фото: администрация Северского района

Суд над Василием Попандопуло длился два года. На днях ему провозгласили приговор - 6 лет тюрьмы, но с отсрочкой пока его дочь не достигнет 14-летнего возраста. Бывший первый заместитель генерального директора «Крайинвестбанка» и бывший (теперь уже!) глава депутатского корпуса в Северском районе Краснодарского края, обвинялся в мошенничестве в бытность свою на посту топ-менеджера банка.

Попандопуло вменяли махинации с землей площадью 195 га на Большом острове в старом русле реки Кубань, вблизи краснодарского парка «Солнечный остров».

Дело в том, что в 2015 году прокуратура края обратилась в Арбитражный суд, чтобы вернуть землю в собственность муниципалитета. Сделка между рядом юридических лиц и администрацией Краснодара была признана незаконной.

Надзорное ведомство потребовало признать недействительным договор купли-продажи земельного участка, заключенный сторонами 25 декабря 2014 года. Эти требования мотивировались тем, что спорный участок относится к территории спортивно-рекреационной зоны (городские зеленые насаждения общего пользования), а Земельный кодекс РФ запрещает приватизацию территорий общего пользования. Более того, проверка прокуратуры выявила, что при выкупе участка спорная территория была продана без торгов и по заниженной стоимости. В прокуратуре были уверены, что муниципалитет обязан вернуть покупателям 211 млн руб., а участок - в собственность города.

Следствие выяснило, что незаконная покупка земли банком велась через подконтрольные фирмы («Кубанская нива», «Новороссталь», «Лагуна», «Самшит» и др.). На скамье подсудимых оказался и учредитель подконтрольной банку фирмы «Южный полюс» Денис Попереко. Он занимался оформлением кадастровых документов, в которые были внесены ложные сведения о цене недвижимости.

Следствие выяснило, что незаконная покупка земли банком велась через подконтрольные фирмы («Кубанская нива», «Новороссталь», «Лагуна», «Самшит» и др.). На скамье подсудимых оказался и учредитель подконтрольной банку фирмы «Южный полюс» Денис Попереко. Он занимался оформлением кадастровых документов, в которые были внесены ложные сведения о цене недвижимости.

В декабре прошлого года подсудимому, находящемуся под домашним арестом, разрешили несколько часов в день продолжать работу в депутатском корпусе. Однако вскоре это послабление отменили и депутат даже объявил голодовку. Но на ход судебного разбирательства это никак не повлияло.

Приговор в законную силу не вступил. Бывший председатель Совета намерен обжаловать его в апелляции.