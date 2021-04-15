Космические ракеты, скафандры, в которых российские покорители звездных далей совершали выход в открытый космос, их личные вещи — глаза разбегаются. Фото: Евгения ХИЛЬКО

Идем в драмтеатр

Артисты академического театра драмы им. М. Горького продолжают радовать жителей Краснодара новыми постановками. То, что ранее они репетировали перед пустым залом, теперь смогут показать зрителям. Новинки увидят как взрослые, так и дети.

Ценители эмоциональной игры на сцене обязательно должны попасть на спектакль-вербатим «Аритмия человечности». Уникальный спектакль сложился из историй, рассказанных сотрудниками Больницы скорой помощи Краснодара, людьми, для которых возвращать жизнь, – ежедневная работа.

А еще на сцене драмтеатра пройдет премьерный показ спектакля «Алиса в зазеркалье». Его увидят маленькие зрители. Приглашают всех, кому уже исполнилось 6 лет. Героиня сказки погрузится в мир капризов, страхов, неудач и парадоксов – в мир Зазеркалья.

Репертуар театра драмы.

Пробуем космическую еду и беремся за стыковку корабля

Мало кто знает, что в селе Архипо-Осиповка работает музей пилотируемой космонавтики. Место выбрали не случайно, ведь именно Геленджик - единственный город-побратим подмосковного Звездного городка. А в село, что неподалеку, российские космонавты зачастили давно. Приезжают здоровье поправить по возвращении с орбиты.

Здесь собрано более тысячи экспонатов, связанных с историей отечественной космонавтики. Чтобы обойти музей и детально рассмотреть все, что здесь есть, одного посещения точно не хватит. Космические ракеты, скафандры, в которых российские покорители звездных далей совершали выход в открытый космос, их личные вещи - глаза разбегаются.

Например, на первом этаже в самом центре зала приземлился космический корабль «Союз 30». Именно на нем Петр Климук и Мирослав Гермашевский отправились к звездам. Неподалеку припарковался велосипед, на нем когда-то колесил Юрий Алексеевич в далеком 1959 году.

Помимо этого, создан в музее и стереокомплекс виртуальной международной космической станции, где любой желающий может попытаться пристыковать корабль.

Можно будет и попробовать "космическую еду", да-да, прямо из тюбиков. Фото: Евгения ХИЛЬКО

- В юбилейный год полета Юрия Гагарина мы планируем подготовить для посетителей новые тренажеры, - поделился директор музея Владимир Шевченко. - Один из них - это своеобразные интерактивные весы, которые покажут, сколько бы весил человек, например, на Марсе или Юпитере.

КСТАТИ

Те, кто захочет полноценно вжиться в роль космонавтов, смогут попробовать еду в тюбиках. Зеленые щи, суп харчо, мясное пюре, каша - в общем, меню на любой вкус. Стоимость блюда 450 рублей за порцию. Правда, по словам космонавтов, из тюбиков в невесомости уже не едят.

Адрес: с. Архипо-Осиповка, ул. Школьная (набережная).

Тел. 8-988-623-77-72

Цена билета - 350 рублей (для взрослых), 250 рублей (для детей).

Изучаем Краснодар

В Краснодаре запустили аудиогид. Теперь можно виртуально прогуляться по улице Рашпилевской и здесь же узнать о ее истории. Трудились над виртуальной экскурсией профессиональные краеведы и исследователи архивов.

На виртуальной карте отмечаются точки маршрута - знаковые места: Выставочный зал изобразительных искусств, Шуховская башня и другие. Для каждого объекта работает свой аудиофайл с исторической справкой. Чтобы запустить гида, необходимо сканировать QR-код.

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

- Во время онлайн-прогулки участники смогут познакомиться с историей улицы, которая входит в территорию исторического поселения Кубанской столицы, - говорит директор туристско-информационного центра Краснодара Марина Шарапова. - Здания по улице датируются началом ХХ века. Названа улица «Рашпилевская» в честь «исполняющего должность» наказного атамана Черноморского казачьего войска генерал-лейтенанта Григория Антоновича Рашпиля, который внес большой вклад в развитие Екатеринодара.

К слову, использовать аудиогид можно не только для самостоятельных пеших прогулок, но и познакомиться с историей города и объектами туристического маршрута не выходя из дома.

Аудиогид можно найти здесь.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Краснодарцев приглашают на историческую экскурсию

На рубеже 19-20 веков Екатеринодар застраивался частными особняками, доходными домами и зданиями общественного и административного назначения. В городе уже были управа и областное правление, атаманский дворец и общественные собрания, гимназии, училища, больницы, театры и даже одна художественная галерея.

Фото: музея Коваленко.

- В этих зданиях сплелись воедино такие направления архитектуры, как историзм, эклектика, «кирпичный» стиль, - говорят в музее имени Коваленко. - Но отдельное место в этой плеяде занимает модерн. Не каждый квартал может похвастаться маленьким шедевром и зачастую фасады многих домов либо запущены и обветшали или вовсе обезображены стихийными пристройками, из-за чего большинство этих особняков остаются невидимыми.

Научный сотрудник музея Ксения Стрельцова расскажет о том, что скрыто от глаз горожан, и поможет вспомнить историю.

КОНКРЕТНО

Какой маршрут

Музей имени Ф.А. Коваленко - дом купца Акулова - дом купца и архитектора Никитина - дом Рубежанского - «Кошкин дом», Коммунаров, 18, - жилой дом, Красноармейская, 16, - жилой дом, Комсомольская, 56, - дом Никифораки - гостиница «Большая московская» (ныне отель Хилтон) - гостиница «Централь» - дом Фотиади - роддом №1 - Янковского, 12, жилой дом - Леваневского, 27, жилой дом.

Экскурсия пройдет в субботу, 17 апреля, в 12:00.

Стоимость билета: 300 рублей.

Запись по тел. 8 (861) 268-09-00 (пн. - пт., 10:00 - 16:00)

НАДО УСПЕТЬ!

В краевом выставочном зале покажут работы молодых дарований

Такая экспозиция появляется ежегодно. Свои работы показывают молодые художники из разных уголков Краснодарского края.

Фото: краевого выставочного зала.

- В этот раз на выставке будет представлено около 50 художественных работ. Это академическая живопись, абстрактное искусство, работы, выполненные в смешанных техниках, - говорят в выставочном зале. - Участники продемонстрируют богатое жанровое разнообразие, различные школы и подходы к творчеству.

Ценители прекрасного смогут посетить выставку до 18 апреля.

Адрес: Краснодар, ул. Рашпилевская, 32.

Тел. 8 (861) 268-60-47.

Цена билета - 100 рублей.