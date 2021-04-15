Нужна ли выделенная полоса на Тургенева в Краснодаре

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На днях мэрия Краснодара объявила о том, что в 2021 году еще на трех улицах появятся выделенные полосы для общественного транспорта. Речь идет о Тургенева, Северной и Атарбекова. Выбраны они были не с бухты-барахты. Улучшить дорожную ситуацию здесь предложили специалисты Высшей школы экономики.

- С учетом ошибок прошедших лет сделать передвижение на общественном транспорте по-настоящему комфортным и удобным для всех категорий граждан, — сказал замглавы Артем Доронин. - Теперь есть то, чего не хватало ранее — применение инновационных технологий для прогнозирования ситуаций на дороге.

«Зеленые коридоры» появятся не на всей протяженности улиц. Приоритет общественному транспорту отдадут отрезки на Атарбекова (от Тургенева до Герцена в обоих направлениях) и участке Тургенева (от Стахановской до Атарбекова и от Атарбекова до Северной в обоих направлениях). Власти говорят — выделенки здесь просятся давно, ибо автомобилисты автобусы не жалуют: часто подрезают, не дают проехать, из-за чего путь от пункта А до пункта Б теряет смысл и отнимает уйму времени.

- Введение полос именно на этих магистралях обусловлено не тем, сколько автомобилей там может проехать за час, а тем, сколько жителей в это же время сможет перевезти общественный транспорт, - сказал Артем Доронин.

Правда, не все краснодарцы разделяют мнение администрации. По крайней мере, что касается улицы Тургенева. По их мнению, «выделенки» только усилят транспортный коллапс. А виной тому не только большое количество легковушек, но и фуры, которые транзитом едут через кубанскую столицу.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Водитель с 25-летним стажем Виталий МАСТЕРКО:

- Есть улицы, где выделенки, действительно, оказались полезны. Например, на Октябрьской общественный транспорт двигается быстрее, на машинах же приоритет на одной из полос автобусам и троллейбусам почти никак не отразился. На некоторых же участках улицы Северной «зеленые коридоры» просто бесполезны. Например, перед Аэродромной машины выстраиваются в ряд, чтобы повернуть, при этом общественный транспорт стоит, чтобы всех пропустить. На Тургенева делать выделенку тоже не имеет смысла. По крайней мере пока по этой улице проезжает транзитный транспорт. Только представьте, что будет твориться на дорогах, если уже сейчас Тургенева в час пик задыхается от пробок.

Велоактивист Константин ТРУДИК:

- Улучшить ситуацию за счет расширение дорог в городе уже практически невозможно, мы же не будем сносить дома для этого. Поэтому ставку правильнее сделать именно на общественном транспорте. Вот, к примеру, все радуются трамваю: в пробках не стоит, быстро едет. Все признают эффективность движения, потому что вагоны едут по выделенным путям, но выступают против таких полос для автобусов и троллейбусов. Требования автомобилистов — это предельный уровень эгоизма. В пробке на Тургенева будут стоять 30 машин, где сидят 1-2 человека, хотя суммарно такое количество людей поместилось бы в один троллейбус.

Начальник службы движения «КТТУ» Сергей ВЕРШИЛОВСКИЙ:

- Существующие полосы уже положительно зарекомендовали себя, так как движение становится более ритмичным, предсказуемым. Отмечу, что заметно улучшили работу общественного транспорта участки на Мира, Октябрьской, Мачуги. Конечно же, мы ждем введение новых участков, где будет организованы «выделенки». Мы работаем на благо горожан, потому для нас важно, чтобы каждая машина была на нужной остановке вовремя. Именно поэтому люди и предпочитают общественный транспорт.

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