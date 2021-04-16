Что делать с турами в Турцию из Краснодара, которые сгорели после закрытия границы с 15 апреля 2021 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Курорты Краснодарского края готовятся к рекордному наплыву туристов. Из-за закрытия границ с Турцией россияне массово повалят на Кубань. Люди пачками скупают билеты на рейсы, а отели бронируют на полгода вперед. Мест уже хватает не всем. Хотя до старта сезона еще две недели.

Такого спроса на отдых на юге России не было несколько лет. Даже год назад, когда все границы были закрыты, отели Кубани не работали на полную мощность.

За год ситуация изменилась. Владельцы гостиниц уже радостно потирают руки, предвкушая рекордную прибыль. Но что делать людям, которые успели купить путевки в Турцию?

Миллионы россиян ежегодно выбирают Сочи для летнего отдыха Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«КП» – Кубань» разбирались, что делать с турами в Турцию из Краснодара, которые сгорели после закрытия границы с 15 апреля 2021.

Турция закрыта для туристов как минимум до первого июня. В понедельник России официально прекратила авиасообщение с этой страной.

По данным «КП» – Кубань», более полумиллиона россиян планировали отдохнуть в Турции с 15 апреля до 1 июня. Точное число кубанцев, которые приобрели путевки, неизвестно. Известно, что речь идет о сотнях жителей края. Сейчас они рванули в офисы турагентств, где брали путевки.

- Сейчас операторы предлагают два варианта: перенести тур на поздние даты или вернуть часть сумму, – говорит Юрий, директор филиала крупного агентства.

Курорты Кубани всегда пользовались высоким спросом у россиян Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Уже известно, что вернуть полную стоимость тур нельзя. Минимальные убытки покупателя составят 30%. Это деньги, которые оператор спустил на бронь самолета, трансфера и другие детали туры.

Например, если путевка стоила 100 тысяч рублей, то максимальная сумма возврата не превысит 70.

- В общем, сдавать туры невыгодно. Но можно перенести. Слетать за те же деньги, что в апреле и мае, можно с первого октября 2021 по май 2022 годов, – добавляет Юрий. – Либо можно доплатить и взять тур на лето по тем ценам, что сейчас есть на сайте агентств.

Операторы надеются, что границы откроют уже первого июня. Иначе их ждут новые потери, как и клиентов.

- У меня одни туристы уже перенесли в тур. У них совпал отпуск второй раз. Но у некоторых такой возможности нет. У многих были привязаны отпуска. Но такие условия, что делать, – резюмирует Юрий.

Курорты Кубани не уступают по красоте побережью Турции Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Главный вопрос, который волнует россиян, смогут ли курорты Краснодарского края заменить турецкие пляжи. Он еще остается открытым. Дело в том, что заграничные курорты работают по системе «все включено». На юге России она развита не так сильно, как в Турции

- Я не думаю, что заменим Турцию по системе «все включено». У нас много санаториев и пансионатов с трехразовым питанием, санаторно-курортным лечением. Большая часть отелей работают с завтраками, полупансионами, и только небольшое количество гостиниц имеют систему «все включено», – говорит Дмитрий, начальник отдела по продажам сочинского турагентства.

Из-за закрытия границ местные гостиницы забиты. Найти свободный номер на апрель практически нереально. Остается небольшое количество мест на май. Но и они разлетаются как цитаты нового интервью Юрия Дудя.

- Текущий спрос уже выше того, что был в 2019-м. Около 70% номеров уже забронировано на май. Эта цифра растет, – резюмирует Дмитрий.

Елена Беркова любит отдыхать в Сочи Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Такого ажиотажа, как в этом году, курорты Краснодарского края не видели никогда. Но справиться с ним им более чем по силам.

- Сейчас все наши курортные территории готовятся к высокому сезону. В этом году он стартует уже 1 мая. Мы готовы принимать гостей со всей страны, в том числе тех, кто планировал отдых в Турции, – сказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

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