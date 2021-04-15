В Краснодаре сносят гаражный массив, который занимает почти три футбольных поля

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15 апреля в кубанской столице ровняют с землей гаражный массив. Речь идет о кооперативе, что находится на улице Димитрова. Там расположены 444 металлических бокса. В общей сложности они занимают почти два гектара земли. Это сравнимо с размером почти трех футбольных полей.

Как стало известно, этот гаражный кооператив был организован по решению исполнительного комитета Советского районного Совета народных депутатов в 1990 году. Разрешение, правда, было временным, «до освоения территории в Калининской балке в створе выхода ул. им. Дмитрова». Никаких капитальных строений возводить было нельзя. Кроме того, пунктом 2 решения Совета предусмотрено, что члены кооператива при необходимости своими силами должны убрать гаражи по первому требованию.

Во время обследования территории сотрудники мэрии не раз выявляли факты антисанитарии. В одном гараже предприниматели устроили конюшню. Да и большинство гаражей просто не использовались - «заброшек» десятки.

По словам замначальника управления муниципального контроля Станислава Прасола, Суд счел постройки самовольными еще в 2010 году. Причем освободить участок от металлических конструкций должны были собственники гаражей. Но все это время собственники «тянули» с исполнением решения.

- Спустя 11 лет гаражи по-прежнему стоят, администрация обратилась в суд. После чего обязанность по сносу возложили на мэрию, - уточнил Станислав Прасол. - Демонтаж проводят в рамках исполнительного производства, которое возбуждено по решению суда

Сейчас снесено уже более 200 гаражей. Оставшиеся боксов исчезнут в течение двух месяцев. При этом, как сказали в мэрии, всем владельцам металлических конструкций дали возможность забрать свое имущество, никто этому не препятствует.

- Только вчера больше 30 человек обратились с такими вопросами, - сказал Станислав Прасол. - С каждым из них мы обсудили сроки, в которые они могут вывезти имущество.

КОНКРЕТНО

Что появится на свободной земле

На освобожденном участке никакой новой высотки не появится. Об этом заверили в администрации города.

- На участке планируется строительство спортивного объекта – это закреплено в Генеральном плане города, - рассказала заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Елена Сотникова. - Предложение поступило от детско-юношеской спортивной школы «Академия футбола», а также от администрации Краснодарского края.

Предполагается, что это будет размещение спортивных игровых площадок, футбольных полей и сопутствующей инфраструктуры.

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