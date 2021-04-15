«Встретить с утра Абрамовича – к деньгам»: что миллиардер с мировым именем делает в Геленджике

Фото:instagram.com/olegnazaroff/

15 апреля знаменитый бизнесмен Роман Абрамович проснулся в Геленджике. На утреннем променаде его сопровождал ресторанный критик Олег Назаров. Он сфотографировался с миллиардером и написал: «Встретить с утра Абрамовича – к деньгам. Два охранника с папарацци ограждали нас от навязчивых папарацци». Пользователи тут же стали оставлять комментарии к посту критика. Многие поддержали его выдуманную примету и шутливый тон.

- Новости Геленджика: «Олег и Рома провели дружескую игру в гольф, затем Олег дальше продолжил свой гастротур, а Роман решил прикупить пару-тройку живых кварталов Геленджика, - написал один из пользователей.

На этот комментарий критик ответил: «примерно так все и было», но что было на самом деле, так и не рассказал. Известно только, что в утренний променад с миллиардером попал и некто Иван Антипов.

Фото: @ivanantropov_012

Кроме шуток, Роман Абрамович уже не первый раз приезжает на курорт. Здесь у миллиардера зарегистрирована компания по развитию гостиничного бизнеса. По данным СМИ, основной вид ее деятельности - управление недвижимостью.

- Роман Абрамович обратил особое внимание на создание гостиничного комплекса класса «люкс» с виноградником, - рассказали «КП»-Кубань» в мэрии города.

Эта информация была известна еще полгода назад. Скоро нам станет известен новый виток развития этого дела.

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