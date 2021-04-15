Роспотребнадзор: в кубанской школе, где отравились четверо школьников, идет эпидрасследование

В одной из школ Белоглинского района четверо школьников после обеда почувствовали недомогание Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

В школе №11 в поселке Белая Глина случилось неприятное происшествие. Четверо учеников после обеда в школьной столовой почувствовали недомогание. Ребят тошнило, у них началось расстройство желудка.

Прибывшие в школу сотрудники Роспотребнадзора провели эпидемиологическое расследование.

- Специалисты взяли смывы с посуды, из которой едят ученики, взяли на анализ продукты, из которых готовилась пища, - сообщили "КП" - Кубань" в Роспотребнадзоре.

Сейчас эксперты Роспотребнадзора ждут результатов анализов.

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