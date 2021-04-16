Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 16 апреля 2021: кубанские гостиницы не будут требовать тест на COVID-19 при заезде Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

«Комсомолка» постоянно следит за заболеваемостью коронавирусом в Краснодарском крае. За последние сутки положительный тест на COVID-19 получили 103 человека. Пандемия идет на спад. Это заслуга массовой вакцинации населения. Уже более 200 тысяч жителей Кубани сделали прививку от страшной инфекции. Каждый день количество вакцинированных увеличивается на сотни человек.

Благодаря стабильной динамике в Краснодаре на месяц раньше стартует курортный сезон – с 1 мая. Уже известно, что туристам не нужен будет свежий тест на COVID-19 для заселения в кубанские отели.

– У нас рост не фиксируется, фиксируется падение. Поэтому каких-то серьезных ограничений мы вводить не планируем. На улицах ношение масок необязательно. И требовать от туристов маски на пляжах мы точно не будем. Также не будет дополнительных требований при заселении в гостиницы – тестов на коронавирус или сертификата о прививке. За исключением требований отдельных санаториев, которые являются лечебными учреждениями, – сказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

На время сезон в Краснодарском крае не будут развернуты обсерваторы. Хотя подобная практика в регионе была. На время зимнего сезона в Сочи появилось сразу несколько учреждений. Но благодаря качественной работе местных специалистов и ответственности туристов они пустовали. Поэтому уже четвертый месяц подряд в Краснодарском крае наблюдается положительная динамика заболеваемости: с каждым днем количество новых заражений уменьшается.

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