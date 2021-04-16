Количество школьников с пищевым отравлением на Кубани выросло до 13

К проверке подключилась прокуратура

Вечером 15 апреля стало известно о массовом отравлении школьников в в селе Белая Глина Краснодарского края. После обеда в столовой, предварительно с острым гастроэнтеритом, в больницу попали четыре человека. Позже количество пострадавших увеличилось до 13. Всех ребят тошнило, у них началось расстройство желудка.

В школу незамедлительно были направлены сотрудники Роспотребнадзора. Они провели эпидемиологическое расследование.

- Специалисты взяли смывы с посуды, из которой едят ученики, взяли на анализ продукты, из которых готовилась пища, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в ведомстве.

Сейчас специалисты ждут результатов экспертизы. Также анализы взяли у детей. Проверка продолжается.

Случившимся заинтересовалась и прокуратура. В ведомстве сообщили, что по последним данным состояние у школьников удовлетворительное, все они чувствуют себя хорошо.

Но школу №11 пришлось на время закрыть. Здесь учителя и рабочий персонал провели санитарную обработку.

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