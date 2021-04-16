Что известно о новом митрополите Екатеринодарском и Кубанском Григории

Митрополит Григорий. Фото:mitropolia74.ru

Новым митрополитом Екатеринодарским и Кубанским стал отец Григорий. Его своим решением назначил священный Синод Русской Православной Церкви.

Митрополиту Григорию (в миру - Андрей Владимирович Петров) 46 лет, он 1974 года рождения. Никакого отношения к Кубани он не имеет, приехал с Урала. Родился в Ярославской области, закончил физический факультет местного государственного университета. После - учился в Московской духовной семинарии, а затем и Московской духовной академии.

Григорий свою карьеру в церкви начинал с поста священника в Перми, одновременно занимал должность проректора Пермского духовного училища. В 2009 году служил монахом в Москве, на должности заместителя председателя Синодального отдела по тюремному служению, также был помощником руководителя административного секретариата. С 2013 года - епископ Троицкий и Южноуральский. Больше двух лет, с декабря 2018 года, Григорий управлял Челябинской епархией. А сейчас в связи с новым назначением переехал на Кубань.

Стоит отметить, что митрополит Павел, возглавлявший Кубанскую митрополию с 25 августа 2020 года, станет патриаршим наместником Московской митрополии.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что 8 августа в возрасте 79 лет умер митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор. По данным рабочей группы при Патриархе, митрополит скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.