В Краснодаре готовят к сдаче новый детский сад

Фото предоставлено компанией "ЮгСтройИнвест"

Строительство семейного квартала “Достояние” стартовало в прошлом году в районе Ближнего западного обхода. При проектировании микрорайона главным приоритетом стала его социальная обеспеченность. Вместе с первыми домами группа компаний “ЮгСтройИнвест” начала возведение детского сада, который уже почти готов к сдаче. Сегодня во время визита в этом убедился Евгений Первышов.

“Детсад на Конгрессной, который возводит группа компаний "ЮгСтройИнвест" - один из самых больших в городе. Он рассчитан на 300 мест. Уже в мае садик сдадут в эксплуатацию, и мы приобретём его в муниципальную собственность. Детский сад получился ярким, красочным и красивым. Рядом будет школа на 1550 мест в смену и ещё один садик на 300 мест. Это пример правильного подхода к строительству, когда социальные объекты возводят параллельно с жильём. Это требование жителей Краснодара, губернатора Вениамина Ивановича Кондратьева и позиция городской администрации. Выполняя эту задачу и комплексно осваивая территории, ситуацию с местами в школах и детских садах Краснодара мы кардинально поменяем в лучшую сторону в ближайшие 2-3 года”, - написал в своем Telegram-канале Евгений Первышов.

Фото предоставлено компанией "ЮгСтройИнвест"

Глава осмотрел группы, умывальные и игровые комнаты, зашел в пищеблок, подчеркнув важность этого помещения. Побывал в физкультурном зале, а также оценил прилегающую территорию.

Сейчас завершаются работы по ее благоустройству. Остаются последние штрихи.

“Социальные объекты - важнейшая часть инфраструктуры микрорайонов. Поэтому мы по традиции, заложенной генеральным директором группы компаний ЮгСтройИнвест Ивановым Юрием Ивановичем, начинаем их строительство сразу вместе с жилыми домами! Этот, первый в семейном квартале «Достояние», детский сад-ясли мы планируем сдать параллельно с 1 литером. Рядом будет находиться современная школа на 1550 мест, строительство которой мы планируем начать уже в конце этого года! Этот микрорайон станет одним из самых социально обеспеченных в Краснодаре, - подчеркнул заместитель генерального директора ГК “ЮгСтройИнвест” Андрей Анашкин.

Фото предоставлено компанией "ЮгСтройИнвест"

В семейном квартале «Достояние» будут построены 19 жилых домов, торговый центр, подземные и многоуровневые паркинги. Благоустройство в микрорайоне будет уникальным - современные входные группы, прогулочные аллеи, фонтаны, арт-объекты, детские площадки, продуманные с участием психологов, и всё для любителей спорта. В основе концепции семейного квартала лежит комплексная застройка. За 17 лет работы группа компаний возвела 18 социальных объектов - 4 школы и 14 детских садов и ввела в эксплуатацию 195 многоквартирных домов.