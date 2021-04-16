Библионочь в Краснодарском крае 2021: как пройдет и что посмотреть

Фото: пресс-служба министерства культуры Краснодарского края

Всероссийской акции «Библионочь» уже десять лет. Юбилейный фестиваль состоится в Краснодарском крае 24 апреля. Она начнется в 14 часов и завершится в 23:00. Как и год назад, акция развернется в онлайн-формате. Темой фестиваля станет «Книга – путь к звездам». Библионочь в Краснодарском крае 2021 посвящена науке, технологиям и 60-летию со дня первого полета человека в космос. .

- Государственные и муниципальные библиотеки, музеи и выставочные залы, культурно-досуговые учреждения Краснодарского края подготовили мастер-классы, видеоэкскурсии, лекции, презентации, видеоинтервью, поэтические чтения и флешмобы, онлайн-викторины и не только, – сказали «КП» – Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

Например, в краевой библиотеке имени А.С. Пушкина пройдет онлайн-марафон. Участники узнают о том, как древние люди представляли себе звезды.

- Спикеры расскажут, как менялась картина мироустройства по мере обретения знаний о строении неба и земли. Видеолекция "Звездные сыны Кубани" расскажет о вкладе наших земляков в историю развития отечественной космонавтики, – добавили в ведомстве.

За время акции сотрудники учреждения расскажут о разных моделях Солнечной системы, первом искусственном спутнике Земли и не только.

В краевой юношеской библиотеке имени И.Ф. Вараввы запланирована литературно-познавательная программа «Космическая одиссея-2021».

- Они будет состоять из нескольких станций, – говорят организаторы. – Это источники знаний о науке и технологиях, рассказы об уникальных ученых и их открытиях, изменивших нашу жизнь.

Например, благодаря станции «наука» участники узнают все о российской космонавтике, а остановка «первые» расскажет о творчестве популярных писателей братьев Стругацких и Станислава Лема.

- Космическая станция «земляки» посвящена плеяде выдающихся кубанцев, причастных к созданию и испытаниям космических кораблей, – добавляют в министерстве.

В краевой библиотеке имени братьев Игнатовых пройдет захватывающее космическое путешествие. По задумке организаторов, она превратился в космодром.

- Участники попробуют себя в библиотечном квесте – «Книга – путь к звездам». Он посвящен науке, технологиям, первому полету в космос. Интеллектуальные турниры и необычные мастер-классы по изготовлению космических поделок – квест будет увлекательным, – говорят в ведомстве.

В краевой библиотеке для слепых имени А.П. Чехова покажут видеосюжеты о выдающихся учёных, талантливых инженерах-изобретателях, военачальниках, испытателях и космонавтах.

- Также в заведении пройдут виртуальная экскурсия по музею космонавтики имени Д.М.Козлова, презентация биографии создателя ракетного топлива Н.Г. Чернышева и не только, – говорят организаторы.

Юные участники примут участие в тематических мастер-классах, посмотрят мультфильмы с тифлокомментированием и театрализованный рассказ о планетах солнечной системы.

Сотрудники государственного историко-археологического музея-заповедника им. Е.Д. Фелицына расскажут об исторических событиях в мире космонавтики на онлайн-экскурсии по выставке «Покорители космоса: к 60-летию полета Ю.А. Гагарина».

- Участники узнают, как проходил запуск первого искусственного спутника Земли и почему американские коллеги не верили в достижения Советского Союза, о работе легендарного С.П. Королева и первом полете Ю.А. Гагарина, – говорят организаторы.

Также участников ждет живой диалог с вице-президентом Федерации космонавтики Кубани, кандидатом культурологии В.А. Садымом.

В краевом художественном музее имени Ф.А. Коваленко состоится онлайн-экскурсия «Страницы истории отечественной космонавтики».

- Она основана на рисунках учащихся художественных школ и школ искусств из Фонда детского творчества музея, – поясняют организаторы.

В краевом выставочном зале расскажут сразу о двух темах. Помимо космонавтики, это 200-летие со дня рождения классика французской и мировой литературы Шарль Пьер Бодлера и 130-летие известного русского писателя М.А. Булгакова.

- Появится цикл публикаций, которые объединят в себе темы космоса и живописи, – говорят организаторы.

Например, член регионального отделения «Союз художников России» Андрей Бандурин расскажет о проекте «Луна-16».

В историческом парке «Россия – моя история» запланированы мастер-классы преподавателей Детской художественной школы пгт. Ильский В.Ф. Шиловской и Т.А. Соломатиной «На загадочной планете» и «Я вижу космос».

- Также состоится мастер-класс по художественной росписи ткани «Космос», – добавляют организаторы.

Завершит онлайн-программу видеопрезентация «Космические технологии в нашей жизни».

В историческом музее-заповеднике Новороссийска пройдет онлайн-викторина «Зажги свою звезду!».

- Участники услышат рассказ о капсуле с землей города-героя Новороссийска, которая в 1982 году побывала на борту орбитального научно-исследовательского комплекса «Салют-7 – Союз-Т», – говорят организаторы.

В краевом колледже культуры пройдут мастер-классы в техниках «горячий батик» и «трафаретная печать».

- Также в заведении представят литературно-музыкальную композицию «И на Марсе будут яблоки цвести…», а также авторский спектакль преподавателя колледжа Д.О. Отинова и студентов колледжа, – говорят организаторы.

В музыкальном колледже имени Н.А. Римского-Корсакова пройдет лекция, которая будет посвящена 130-летию со дня рождения С.С. Прокофьева «Солнце – это я».

- В рамках занятия студенты исполнят музыкальные произведения композитора, – добавляют организаторы.

В Сочинском колледже искусств готовят книжно-иллюстративную выставку «Первопроходцы космоса».

- Учащиеся средней общеобразовательной школы-интерната народного искусства для одаренных детей имени В.Г. Захарченко готовят видеопрезентацию о космосе и первом космонавте в музыкально-поэтическом сопровождении «Первый космонавт планеты Земля. Прыжок во Вселенную» – говорят в пресс-службе министерства.

В специализированной музыкальной школе слепых и слабовидящих детей в Армавире представят видеоролик о первом космонавте Герое Советского Союза Ю.А. Гагарине «Сын Земли и звезд» и проведут беседу-презентацию «Звездный сын земли кубанской» о нашем земляке, дважды герое Советского Союза В.В. Горбатко.

С полным список мероприятий Библионочь в Краснодарском крае 2021 можно ознакомиться на сайте министерства культуры Краснодарского края.