На Кубани при загадочных обстоятельствах три месяца назад пропала 15-летняя школьница: что известно на данный момент

Виктория Костенко. Фото: СУ СК по Краснодарскому краю.

За ходом поисков 15-летней Виктории Костенко следят не только жители станицы, где жила школьница, но и весь Краснодарский край. Дело в том, что девочка пропала при загадочных обстоятельствах еще в конце января. Прошло почти три месяца, но до сих пор она ни разу не вышла на связь с родственниками. «Комсомолка» узнала, что известно о поисках Виктории Костенко на данный момент.

Девочка бесследно исчезла 24 января 2021 года. Утром она вышла из дома на улице Кузнечной, что в станице Новомышастовской, и пропала. Родители забили тревогу, когда зашли в комнату, но не застали дочь.

О своих планах школьница никому не сообщала - о том, куда она направилась, родные не знают. Но еще сильнее семью взволновало то, что телефон, который обычно был с собой у Виктории, выключен. Молчит он уже третий месяц...

В краевом Следкоме завели уголовное дело после пропажи ребенка. Сейчас девочку разыскивают и правоохранители, и волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" в Краснодарском крае.

Стоит сказать, что всех автомобилистов, кто двигался на участке дороги между Краснодаром и Славянском-на-Кубани в ночь на 24 января, просили предоставить записи с автомобильных регистраторов. Это могло помочь в поисках. Но на данный момент никаких подвижек нет.

Но родные не опускают руки - они, как и прежде, верят, что Виктория вернется. Сразу после пропажи мама пропавшей школьницы Марина записывала видеообращение к дочери в надежде достучаться до нее, писала женщина и сообщения своей девочке, но пока они остаются непрочитанными.

Сообщения женщины пока остаются непрочитанными.

На днях Марина Костенко вновь публично обратилась ко всем неравнодушным на своей странице в Instagram.

- Вику до сих пор не нашли. Слава богу, плохих новостей нет. Но и хороших тоже, - написала женщина. - Мы надеемся, что Вика вернется живой и здоровой. И еще хочется обратиться к тем людям, кто распускает слухи о том, что Вика звонила домой, о том, что она лежит в психиатрической больнице, о том, что мы знаем, где она находится. Пожалуйста уделите время своей семье. Если будут какие-то новости, я первая напишу об этом. Не нужно придумывать то, чего нет.

ВАЖНО!

Виктория - ученица школы №12, что находится в станице Новомышастовской. На вид ей 17 лет, рост 160-165 сантиметров, девочка среднего телосложения, глаза карие, волосы каштанового цвета до плеч.

В день исчезновения она была одета в куртку серо- зелёного цвета, серые джинсы, белую кофту, ботинки черного цвета. Вероятно, с собой школьница взяла красный рюкзак.

Всех, у кого есть какая-либо информация о пропавшей девочке, просят сообщить об этом по телефонам: 8 (86165) 3-31-71 или 02.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Хотя бы дай знать, что ты жива и здорова»: что известно о поисках 14-летней Виктории Костенко на данный момент

Школьница ушла из дома больше недели назад (читайте далее)

C ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

На Кубани при загадочных обстоятельствах пропала 15-летняя школьница: что известно на данный момент

После исчезновения девочки следователи организовали проверку (подробнее)