10 лет в рабстве: 78-летнего мужчину тайком вывезли из Краснодара, чтобы спасти от гнета «хозяина»

Вячеслав сейчас восстанавливает паспорт. Фото: общественная организация "Альтернатива"

48-летний Вячеслав Меркулов не знает, чем так прогневал небеса, что вся жизнь его пошла наперекосяк. Детство прошло в приюте: родители отказались от сына, когда ему не было и года. Слава получил кое-какие навыки слесаря и пошел работать. Это была стабильная работа и заработок в Краснодаре. Но недолго.

Лишившись ее, Вячеслав соглашался на любую шабашку.

- Однажды он согласился поработать на мужчину по имени Интезар, - рассказывают в общественной организации "Альтернатива". Именно они помогли Вячеславу вырваться из неволи. - С первых дней с ним начали очень плохо обращаться, отобрали документы. Он понял, что нужно уходить, но его вернули и избили.

В перерывах между побоями Вячеслав пас скот, выполнял подсобную работу.

- То, что человека неволят, знали все вокруг, но боялись вмешаться, - рассказывают в "Альтернативе".

Так продолжалось 10 лет. Но к счастью для Вячеслава нашлась смелая женщина, которая укрыла его в своем доме, а затем волонтеры общественной организации вывезли его в Москву.

- Сейчас мы пытаемся восстановить его документы. Дальше надо будет помогать Славе с трудоустройством, а пока он живет у нас. Мужчина до сих пор не верит, что он на свободе, - говорят они.

К слову, Вячеславу уже предложили работу в Ростове-на-Дону. Но теперь работодателя будут тщательно проверять.