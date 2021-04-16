Казачий генерал Владимир Громов: Не называйте нас ряжеными - это оскорбление

Владимир Громов

Владимир Громов - личность на Кубани известная. 17 лет он возглавлял Кубанское казачье войско. Атаманом его назначили в 1990 году. А в 1999-ом ему присвоен высший чин – казачий генерал. При нем в Краснодарский край вернулись регалии кубанского казачества. Это случилось в апреле 2007 года. И Владимир Громов лично ездил в Америку, чтобы их забрать.

Напомним, регалии кубанского казачество увезли за границу в годы гражданской войны, чтобы сохранить. Они долгое время путешествовали по различным музеям, пока в 1949 году их не отправили в Америку. И вернулись регалии домой только в 2007 году. В этом же году Владимир Громов ушел с поста атамана. Сейчас он - доцент кафедры истории России в Кубанском госуниверситете, а еще преподает историю русской живописи в школе-студии Геннадия Квашуры.

Казачий генерал Владимир Громов побывал на радио «КП»-Краснодар» (91.0 FM) – стал гостем программы Александры Кошелевой «Время первых». Рассказал в эфире и о возвращении кубанских регалий на родную землю.

- Для того, чтобы возврат состоялся, нужно было наладить коммуникацию с казаками, которые проживали за рубежом, - рассказал в эфире радио «КП»-Краснодар» Владимир Громов. – Мы провели 4 международных конгресса. Оказалось, что не все казаки, живущие в других странах, согласны вернуть исторические ценности на Кубань. И было непросто сделать их союзниками. Даже когда совет Кубанского войска за рубежом проголосовал за их возврат, были противники и подали в суд! Но регалии являются собственностью Кубанского казачьего войска! И мы через суд вернули их! Судья принял решение в пользу возврата.

Говорили в эфире «Времени первых» и о том, каким должен быть казак.

- Казак на Кубани может состоять в реестре, а может - в общественных организациях. А есть еще те, которые нигде не состоят, но они казаки потомственные, - объяснил наш гость разницу между реестровыми и нереестровыми бравыми хлопцами. - Я состою в Пашковском казачьем обществе много лет. Для меня казаки настоящие те, кто казаки по происхождению! Те, которые воспитывают своих детей в духе культурных традиций. А еще часто слышу, что казаков называют ряжеными. Ряженный – это тот, лишь кто просто надел присущий костюм и форму. Вот в таком ключе мы можем применять выражение «ряженный». А в адрес потомственных казаков такие слова – оскорбление. Раньше мы как-то старались не допустить в ряды казачьих организаций людей без соответствующих корней. Но сейчас немного другие процессы. В некоторых казачьих организациях преобладают люди без происхождения. А вообще ещё Шолохов писал: «Казаки от казаков ведутся».

Рассказал Владимир Громов немного и о своей книге, которую скоро обещает презентовать в Краснодаре. Называется она «Записки атамана».

- Взялся за нее, потому что казаки потребовали – «Батька, пишите, если не напишите, напишет другой. И после этого нам стыдно на улице будет показываться». И я начал писать, - говорит Громов. – Сама книга - о кубанском казачестве и моей работе на посту атамана.

Слушайте программу "Время первых" каждую пятницу на радио "КП"-Краснодар" на частоте 91.0 FM.

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