Эвакуация школ в Краснодаре: занятия прервались из-за сообщений о бомбах

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В пятницу, 16 апреля, стало известно, что краснодарские школы экстренно эвакуированы. Причиной тому стало сообщение о бомбе.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», неизвестные разослали на почту учебных учреждений электронные письма. В сообщениях указывалось о том, что в зданиях и на его территориях якобы заложены бомбы.

По некоторым данным, возможные взрывные устройства находятся в 26 школах Краснодара разных районах города. Так, в Центральном районе уроки оказались сорваны в школах №2, 10, 30, 32, 34, 35, 43 и 47.

Подъезд к школе перекрыли полицейские машины.

- Детей экстренно отправили по домам, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - Здания школ осматривают спецслужбы, кинологи вместе с собаками ищут взрывчатые вещества. Входить в учреждения пока запрещено.

В ГУ МВД России по Краснодарскому краю официально эту информацию пока никак не комментируют.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

Стоит сказать, что волна «минирования» школ захлестнула и другие города. Так, 16 апреля в Перми на улицу из классов вывели учеников и персонал школы №127. За час до этого подобную эвакуацию провели в школе в Воркуте. Была проведена проверка всех помещений, в том числе и подсобных, однако никакого взрывного устройства обнаружено не было.

Два дня назад анонимные письма от злоумышленников получили в Калуге. Жителей города эвакуировали из больниц и школ. Поиском злоумышленников занимается полиция. А до этого 5 апреля в Хабаровске эвакуировали 70 школ из-за анонимных сообщений с угрозами.