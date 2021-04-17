Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 17 апреля 2021: Кубань получила новую партию вакцины от COVID-19

Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 17 апреля 2021: Кубань получила новую партию вакцин от COVID-19 Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

«Комсомолка» не перестает следить за заболеваемостью коронавирусом в Краснодарском крае. Только за последние сутки положительный тест на COVID-19 получили 103 человека. Пандемия отступает, но не так быстро, как бы этого хотелось местным жителям.

Тем не менее ситуация находится под контролем. Каждую неделю на Кубани уменьшается количество ковидных госпиталей. Но говорить о полной победе над пандемией пока рано. Сейчас в Краснодарском крае активно идет массовая вакцинация населения. Накануне стало известно, что регион получил свыше 100 тысяч доз вакцины от инфекции.

- Всего в регион поступило 470,6 тыс. доз вакцины от COVID-19, из них более 100 тыс. доз ГамКовидВак («Спутник V») пришло на этой неделе, – сказали «КП» – Кубань» в министерстве здравоохранения Кубани

Привиться от коронавируса можно в 239 пунктах вакцинации. Они расположены на всей территории Краснодарского края. Уже сейчас вакцину от COVID-19 получили 311,9 тысяч жителей Кубани.

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