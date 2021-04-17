У самого богатого - 328 млн рублей: стало известно, сколько заработали кубанские депутаты за год

Стало известно, сколько получили кубанские депутаты в 2020 году Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Депутаты ЗСК отчитались о доходах за 2020 год. Сведения о том, сколько и кто получил денег в прошлом году, появились на сайте Заксобрания. Самым богатым уже второй год подряд является секретарь комитета по развитию агропромышленного комплекса и продовольствия ЗСК Дмитрий Лоцманов. Он отчитался о сумме, выше 300 млн рублей. Согласно сведениям о доходах, он заработал в 2020 году 328 112 014 рублей. В собственности у него земельные участки, гаражи, квартиры, а также автофургон-тушевоз и фургон-рефрижератор.

Дмитрий Лоцманов. Фото: https://www.instagram.com/dlocmanov/

46-летний Дмитрий Лоцманов родился в Армавире в семье начальника местных электросетей и учительницы. Сейчас он возглавляет один из хлебозаводов Кубани – это семейный бизнес. В прошлом году его доход был чуть-чуть больше - 375,4 млн рублей. Судя по декларации, у депутата нет жены, но есть ребенок, на которого оформлены участки для возведения многоквартирных домов.

На втором месте по доходам - 47-летний секретарь комитета ЗСК по вопросам промышленности, инвестиций, предпринимательства, связи, потребительского и финансового рынков, внешнеэкономической деятельности Андрей Куемжиев. Он сообщил о сумме в 264 546 546 рублей. У него в собственности автомобиль ГАЗ-3102, и несколько участков для сельского хозяйства. В списке Forbes по доходам госслужащих за 2020 год, он находится на 79 месте. Куемжиев возглавляет концерн агропромышленных предприятий на Кубани. В прошлом году его доходы значительно выросли. В 2019-ом он отчитывался о сумме гораздо меньше - 198,8 млн рублей.

Андрей Куемжиев. Фото: ЗСК

Третье место по уровню дохода занимает зампредседателя комитета по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан Борис Юнанов. В его сведениях о доходах стоит сумма 202 145 990 рублей. По сравнению с 2019-ым его состояние увеличилось в 1,7 раза. Сколько получили остальные депутаты ЗСК.