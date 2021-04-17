На Кубани упал вертолет сельхоз авиации, погиб пилот

Крушение вертолета в Краснодарском крае

В Краснодарском крае, в Северском районе упал сельскохозяйственный вертолёт. Пилот погиб. Он распылял удобрения над полями между посёлками Ильский и Северский.

- Вертолет обрабатывал посевы пшеницы жидкими ядохимикатами, - рассказали сайту "КП"-Кубань" в администрации Северского района. - Перед полетом машина прошла проверку, все части были исправные. Сейчас выясняют специалисты, почему рухнул вертолет. Насколько нам известно, пилот был опытный, не новичок. На месте ЧП работают спасатели, едет к месту и следственно-оперативная группа.

- ЧП случилось в районе 52 километра автодороги Краснодар-Новороссийск, рядом с поселком Ильский, - рассказал сайту "КП"-Кубань" официальный представитель ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю Никита Гавриляк. - Здесь вертолет Ми-2 совершил жесткую аварийную посадку. В МЧС сайту "КП"-Кубань" подтвердили гибель пилота.

- На месте развернут оперативный штаб, - пояснил Гавриляк. - Ситуация находится на особом контроле, на месте работают 26 человек и 8 техники от МЧС России.

Кстати, это не первое ЧП в этом районе. В 2013 году, в мае, здесь уже была авиакатастрофа. Тогда пилот экстренно посадил машину в поле.