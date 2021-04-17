На месте авиакатастрофы работают спасатели Фото: Евгения ОСТРАЯ

Установлена личность пилота, погибшего во время крушения вертолета Ми-2 в Краснодарском крае. Это опытный летчик, который уже больше 20 лет за штурвалом.

Напомним, ЧП случилось в Краснодарском крае, недалеко от поселка Ильский. Здесь в поле с пшеницей рухнул вертолет МИ-2. Машина принадлежала компании ООО АП «Трансхимавиа», которая занимается сельхозавиацией.

За штурвалом Ми-2 с бортовым номером RA-20977 находился опытный пилот – 60-летний Николай Т. На его счету сотни часов полетов.

На месте авиакатастрофы найдена летная книжка пилота. Николай Т. получил ее в 1999 году. Фото: Евгения ОСТРАЯ

На месте крушения вертолета Ми-2 найдена летная книжка пилота, она датирована 1999 годом.- Это опытный пилот, который уже больше 20 лет за штурвалом, - рассказывает один из знакомых погибшего мужчины. – Он раньше был военным летчиком, а когда ушел на пенсию, пошел в сельхозавиацию.

Сейчас в поле, где рухнула машина, все залито водой. Это сделали спасатели, чтобы не случился взрыв, ведь после того, как Ми-2 рухнул, начало выливаться топливо из обгоревшего бака. Тело пилота пока находится в кабине, к месту ЧП еще не приехали следователи, которые и должны будут установить точную причину авиакатастрофы.