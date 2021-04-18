Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 18 апреля 2021: туристы находятся на самоизоляции

«Комсомолка» не перестает следить за заболеваемостью COVID-19 в Краснодарском крае

«Комсомолка» не перестает следить за заболеваемостью COVID-19 в Краснодарском крае. Собрали последние новости на 18 апреля 2021. За последние сутки положительный тест на COVID-19 получили 105 человек.

И хотя количество инфицированных снижается, тех, кто умирает от коронавируса пока что меньше не становится. Зато в регионе тщательно следят за теми, кто вернулся из Великобритании. Там свирепствует новый штамм коронавируса и санитарные врачи отправляют на двухнедельную самоизоляцию таких туристов. Чтобы они не завезли в край этот новый штамм.

- Сейчас в режиме самоизоляции остаются 4 человека, - пояснила специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора, надзора на транспорте и санитарной охраны территории краевого Роспотребнадзора Татьяна Межевая.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре 18 апреля 2021

В Краснодаре за минувшие 24 часа зафиксировали 30 заболевших.

Коронавирус в Анапе 18 апреля 2021

В Анапе положительный тест на коронавирус получили 3 человека.

Коронавирус в Сочи 18 апреля 2021

В Сочи COVID-19 подтвердился у 13 жителей.

Коронавирус в Геленджике 18 апреля 2021

В Геленджике за последние сутки выявлен 1 заболевший.

Коронавирус в Туапсе 18 апреля 2021

В Туапсинском районе за минувшие сутки выявлены 4 инфицированных.

Коронавирус в Ейске 18 апреля 2021

В Ейском районе коронавирусная инфекция подтвердилась у 6 человек.

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