Что произошло после матча Краснодар – Зенит

Фото: пресс-служба ФК Краснодар

«Краснодар» в драматичном матче упустил победу над «Зенитом» в чемпионате России. По ходу встречи команда Виктора Ганчаренко вела со счетом 2:0, но не смогла удержать преимущество.

Уже на седьмой минуте игры счет в этой игре открыл Алексей Ионов, воспитанник «Зенита». Спустя час нападающий «быков» увеличил преимущество в счете – 2:0. Только удержать перевес хозяева не смогли. В концовке матча «Зенит» отыграл два мяча. На 65-й минуте отличился Сердар Азмун, а на 86-й – Андрей Мостовой, который в прошлом сезоне выступал за другой кубанский клуб – «Сочи».

Эта ничья никак не отразилась на турнирном положении команд. «Зенит» по-прежнему лидирует в чемпионате России, а «Краснодар» идет на одиннадцатой строчке. Ничья с петербуржцами принесла «быкам» один балл. Это первые очки для Виктора Ганчаренко в новом клубе.

Напомним, неделю назад «Краснодар» сменил главного тренера. Мурад Мусаев ушел в отставку. Его место занял бывший тренер «Кубани» Виктор Ганчаренко, который последние года работал в столичном ЦСКА. Белорус сразу принялся менять команду. Например, на позицию центрального нападающего он поставил Алексея Ионова. Вместе они работали в ЦСКА.

- Я давно знаю Леху и его возможности, – сказал Ганчаренко журналистам. – Он у меня играл на позиции нападающего. У меня не было сомнений, что с «Зенитом» он выйдет вместо Маркус Берга. Пока не знаю, будет ли он форвардом в дальнейшем. Не исключено, что мы перейдем на игру в два нападающих.

Алексей Ионов бурно отметил два мяча в ворота родного клуба. Он сказал, что в перерыве тренер просил добавить в агрессии и энергии, но команде не удалось воплотить все задуманное на поле.

- Конечно, команда расстроена. Не удалось победить. Мы были заряжены выиграть, у нас все для этого было. Нельзя было упускать преимущество, очень обидно. Вся команда работает, чтобы выбраться из этой ситуации, в которой сейчас находится клуб, – сказал нападающий в эфире телеканала «Матч ТВ».

Главный тренер «Краснодар» заявил, что переломным моментом игры стал первый пропущенный мяч. После него «Зенит» добавил в агрессии и дожал «быков».

- «Зенит» через замены улучшил движение на поле. Мы сами вернули соперника в игру после первого пропущенного мяча. В эпизоде с голом мы ошиблись в простой ситуации. Затем случился второй мяч, – добавил Виктор Ганчаренко.

Ничья с «Краснодаром» прервала победную серию «Зенита» в Премьер-Лиге. Перед визитом на юг России она насчитывала четыре матча.

- В первом тайме у нас было достаточно моментов, но мы не использовали их – негодовал после игры главный тренер «Зенита» Сергей Семак. – Во втором тайме ошиблись, пропустили второй гол, усложнили себе задачу. Но перевернули ход матча. Могли даже победить.

Комментатор матча, Константин Генич, коротко подвел итоги встречи.

- Отличный матч, – написал в твиттере журналист, сопроводив месседж эмодзи огня.

Эта ничья добавила интриги в чемпионскую гонку. В случае победы над «Уфой» в воскресенье, 18 апреля, столичный «Спартак» сократит отставание от «Зенита» до пяти очков. Значит, вся борьба в Премьер-Лиге еще впереди.

- После второго мяча нам нужно было кардинально менять игру, добавлять в движении. Понятно, что «Краснодар» хотел спокойно контролировать мяч. Нам же нужно было взвинтить темп. Это сделали игроки, которые вышли на замену. Они заставили соперника ошибаться. Мы забили два мяча, остро играли в атаке, оказывали давление до последней минуты, – резюмировал Семак.

В следующем туре «Краснодар» в Казани сыграет с «Рубином» 25 апреля, а «Зенит» днем ранее в Санкт-Петербурге встретится с волгоградским «Ротором».

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