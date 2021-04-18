На Камчатке 56-летний лыжник из Краснодара погиб, врезавшись в дерево

Фото: кадр из видео.

Трагедия случилась 18 апреля во время лыжных гонок «Авачинский марафон» на Камчатке. Участие в масштабных соревнованиях принимали тысячи спортсменов из разных уголков страны. Правда, один из них до финиша дойти так и не смог.

56-летний мужчина, представлявший на соревнованиях Краснодар, решил преодолеть 30 километров. Лыжник начал дистанцию бодро, однако на 17-м километре трассы спортсмен не сумел вписаться в поворот.

Этот момент попал в объектив камеры зрителей, наблюдавших за ходов гонки. На кадрах видно, как мужчина понимает, что потерял управление, он пытается притормозить, но тщетно. Через секунду на огромной скорости он врезается головой в дерево. Видно, что первое время после сильнейшего удара лыжник еще жив, но у него помутнен рассудок. Однако через пару секунд другие спортсмены тоже не вписываются в поворот и врезаются в пострадавшего.

Как позже станет известно, 56-летний краснодарец получил травмы, несовместимые с жизнью. Мужчину доставили в реанимацию, но врачи оказались бессильны.

Сейчас по данному факту проводится проверка, которая установит обстоятельства случившегося. Правоохранителям предстоит выяснить, причину смерти. Рассматриваются несколько версий, причиной смерти лыжника мог стать не удар о дерево, а оторвавшийся тромб. Вердикт вынесет специалист после экспертизы. Но, стоит сказать, что перед гонкой абсолютно все участники предоставили справку от врача, который заверил - никаких отклонений в здоровье нет.

Многие профессиональные лыжники уверены - трагедия случилась по вине организаторов.

- Неужели нельзя проводить соревнования, когда снег нормальный, а не как гранулированное стекло (сначала подмерзает, а потом, как мыло), - говорит Олеся Григорьева. - В поворотах даже опытные спортсмены улетают. Сама катаюсь на лыжах и знаю, что говорю.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Выехал за пределы трассы и рухнул в 8-метровую яму: В Сочи сноубордисты спасли отчаянного лыжника

По словам профессиональных инструкторов, мужчина, который хотел получить дозу адреналина, чудом выжил (подробнее)

На известном лыжном курорте в Сочи во время катания погиб 20-летний мужчина

Тело горнолыжника обнаружено в стороне от основных трасс (читайте далее)