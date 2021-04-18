На Кубани участковый устроил аварию, в которой пострадали двое женщин и годовалый ребенок

Фото: Елена Бондаренко.

Жуткая авария, в которой пострадали трое, в том числе грудничок, случилась вечером 17 апреля. Около 21:55 в дежурную часть по Абинскому району поступил звонок - на трассе А-146 Краснодар – Верхнебаканский около станицы Холмской случилось ДТП. Столкнулись отечественная легковушка и BMW.

- Я была за рулем, за моей спиной сидели жена моего брата с годовалым ребенком. Малыш, к слову, был пристегнут. Ехала я со скоростью 60-70 км/ч, не больше, дорога была сухая, дождя еще не было, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» Елена Бондаренко, ехавшая за рулем иномарки. - Ехали мы по трассе, где по одной полосе в каждую сторону. В какой-то момент мне на встречу "выпрыгнули" фары, а через секунду - удар!

По словам Елены, тут же сработала подушка безопасности, появился запах дыма. Женщина толком не понимала, что случилось, но, оглянувшись назад, увидела, что лица родственников были в крови.

Удар был такой силы, что от машин осталась лишь груда металла. Фото: Елена Бондаренко.

- Я начинаю кричать «выходите быстрее!», мою дверь заклинило от удара, пришлось выбивать ее ногой. Выбегаю из машины и спешу помочь выйти моим близким, - продолжает Елена. - Осматриваю ребенка, видимых повреждений нет, он не плачет, но сильно напуган. А тем временем его мама в состоянии шока, у нее изо рта течет кровь.

Скорую и сотрудников ДПС вызвали очевидцы, которые остановились, чтобы помочь попавшим в аварию людям. Как говорят в краевом главке, по предварительным данным, 28-летний участковый ОМВД по Абинскому району за рулем ВАЗ выехал на встречку, где столкнулся лоб в лоб с BMW.

- В результате ДТП пострадал сам предполагаемый виновник аварии, а также 26 – летняя пассажирка и годовалый ребенок, что ехали в BMW. Их госпитализировали, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

У молодой мамы после аварии травма лица (выбито два зуба), сотрясение головного мозга, сломана рука. Ребенок пока находится под наблюдением врачей, но видимых травм у него нет. Елену в больницу не положили, после осмотра отпустили домой, однако ее самочувствие у родных вызывает тревогу.

Пострадавшие сейчас в больнице. Фото: Елена Бондаренко.

- В момент аварии сильно ударила колени, спустся сутки они опухли. Осмотр был, переломов нет, но пока лучше не становится, - говорит «КП» - Кубань» Елена. - Сам виновник аварии был без сознания, его зажало в машине. До приезда скорой его не вытаскивали.

Сейчас проверяется был ли водитель пьян или нет. Об этом станет известно 19 апреля, когда придет результаты экспертизы. А пока Елена ищет свидетелей аварии, которые смогут рассказать, как на самом деле все было.

- Очень переживаю, что сейчас могут появиться данные, которые уведут виновника от отвественности. Есть версии, что якобы какая-то фура "столкнула" машину виновника с дороги на нас. Но никакого грузовика не было, чушь какая-то!

Как сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю, назначено проведение служебной проверки в отношении сотрудника полиции. По факту ДТП также проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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