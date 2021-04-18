Землетрясение в Краснодарском крае 18 апреля 2021: «встряхнуло» Новороссийск и Абрау-Дюрсо

Фото: Нина ПЕТРИЩЕВА

Землетрясение в Краснодарском крае 18 апреля 2021 зафиксировали сейсмологические службы. Подземные толчки происходили в 21 километре от Новороссийска и в 18 километре от Мысхако. Ближе всего «дыхание земли» ощутили жители Абрау-Дюрсо - активность наблюдалась в 6 километрах от села, правда, в акватории Черного моря.

Фото: msc-csem.org

- Магнитуда землетрясения составила 3,3, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в Европейско-Средиземноморском сейсмоцентре.

Несмотря на то, что эпицентр находился на глубине 10 километров, грозное явление природы почувствовали жители прибрежных населенных пунктов.

- Я была на пляже в тот момент, когда было землетрясение. Толчки были очень слабые. Ощущение, что слегка земля дрожит. Родители в доме ничего вообще не заметили - люстра не качалась, все - на своих местах, - рассказывает жительница Абрау-Дюрсо в соцсетях.

Как удалось узнать «КП» - Кубань, звонков на телефон доверия и телефоны дежурных служб не поступало. Но во всех подобных случаях оперативные группы администраций муниципальных образований должны проводить осмотр зданий и сооружений на предмет возможных повреждений.

НА ЗАМЕТКУ

На Кубани подземные толчки происходят достаточно часто. Обычно их фиксируют глубоко в море, либо в горной местности. Для региона землетрясения проходят в основном незаметно, их магнитуда преимущественно не достигает больше пяти условных единиц.

ВАЖНО!

Спасатели напоминают, что в случае землетрясения, важно быстро и правильно среагировать на возникшую опасность.

Как действовать:

- ощутив колебания здания, увидев качание светильников, падение предметов, услышав нарастающий гул и звон бьющегося стекла, не поддавайтесь панике (от момента, когда вы почувствовали первые толчки, до опасных для здания колебаний у вас есть 15 - 20 секунд);

- если вы живете на нижних этажах: не теряя времени, быстро выйдите из здания, взяв (только заранее подготовленные!) документы, деньги и предметы первой необходимости;

- если вы находитесь в машине, оставайтесь на открытом месте, но не покидайте автомобиль, только откройте двери, и ждите, пока толчки не прекратятся.

КСТАТИ

Землетрясение в Краснодарском крае: когда было самое большое

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