Что произошло после матча Сочи – ЦСКА

Кристиан Нобоа выводит Сочи вперед Фото: пресс-служба ФК Сочи

Футболисты «Сочи» в центральном матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги переиграли столичный ЦСКА. Так команда Владимира Федотова прервала серию из двух поражений подряд в чемпионате России. В апреле она уступила казанскому «Рубину» (0:1) и петербургскому «Зениту» (1:2) и выбыла из зоны еврокубков.

Игра 26-го тура чемпионата России Сочи – ЦСКА прошла на стадионе «Фишт» в воскресенье, 18 марта. В составе победителей забитыми мячами отметились Кристиан Нобоа, который реализовал пенальти, и Артур Юсупов. У «армейцев» отличился Игорь Дивеев. Он безупречно реализовал штрафной, но не спас команду от неудачи.

Это поражение стало первым для главного тренера ЦСКА Ивицы Олича после возвращения в Россию. Под его руководством «армейцы» переиграли «Тамбов» и «Ротор», но уступили «Сочи».

- Знали, что не будет легко. «Сочи» хорошо играет дома. Мы говорили ребятам, что важно не пропустить быстрый гол. Они решили эту задачу, – сказал после матча Олич. – Мы начали играть в свой футбол, но случился пенальти. Я еще не смотрел тот эпизод. Но пенальти подкосил нас. Было тяжело. В перерыве попробовать внести коррективы. Мы пробовали забить, у нас были моменты. Но случился второй гол. Могу сказать, что сегодня «Сочи» хотел выиграть больше, чем мы.

Полностью согласен с визави был главным тренер «Сочи» Владимир Федотов. После матча он был немногословен, но не скупился на эпитеты в адрес своей команды.

- Заслуженная победа. В первой половине мы вели игру, имел моменты даже до пенальти. У нас был всего один провал за 45 минут. Но наши защитники не пожалели себя и ликвидировали угрозу, – заявил журналистам Федотов. – Сегодня было много быстрых атак у нас. Могли доводить дело до уверенной победы. Но не использовали свои шансы, сыграли импульсивно. Мы сами заработали стандарт. Его использовал соперник и забил ответный матч. Затем ЦСКА еще усилил линию атак. Нам было тяжело. Но мы сделали это и выиграли.

Об усилении линии атаки после игры говорил главный тренер «армейцев» Ивица Олич. Он отметил, что во второй половине матча его команды была вынуждены идти ва-банк.

- Мы начали рисковать. У нас пошли моменты. Были они и у «Сочи». Они могли забивать еще два-три мяча. Но отличились мы. У нас оставалось 15 минут, чтобы отыграться. Мы даже имели моменты. Но не смогли ничего сделать. Я не доволен первым таймом. Мне не понравилось, как мы начали вторую половину.

После финального свистка операторы сняли диалог главного тренера «Сочи» Владимира Федотова и вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.

- Игорь Акинфеев был как удав. Он гипнотизировал удары и выручал команду, – отшучивался после игры наставник «барсов». – После игры позвал его в нашу команду. Шучу, конечно. Недавно у него был День Рождения. Поздравил Игоря. Пожелал, чтобы он еще долго радовался нас своей игрой, но не в играх в «Сочи».

После поражения от «Сочи» ЦСКА выпал из зоны еврокубков. Она по дополнительным показателям уступила четвертую позицию «Рубину».

- У нас остаются шансы на еврокубки. Впереди еще четыре игры. Мы знали, что не будет легко. Сейчас мы получили ценный опыт, – добавил Ивица Олич.

Остаются шансы на еврокубки у «Сочи». Команда Владимира Федотова всего на три балла отстает от «Рубина». Она имеет все шансы на место в четверке. Тем более на бровку вернулся главный тренер клуба, который пропустил несколько игр из-за болезни.

- Была необычная ситуация. Я уже болел. Но никогда так долго не находился вне команды. Меня не было три игры. Сегодня врачи рекомендовал воздержаться от посещения матча. Но я уже не мог находиться вдали от команды. Я думаю, это нанесло бы еще больший урон организму. Поэтому я вернулся.

Также был рад возвращению главного тренера Артур Юсупов. Полузащитник «Сочи» стал лучшим игроком встречи, по мнению экспертов.

- Нам нельзя было проигрывать. Все это понимали и очень ответственно отнеслись к матчу. У игроков зажили всякие болячки, поэтому мы вышли на поле в полноценном состоянии и провели очень хороший матч, – поделился Юсупов в эфире телеканала «Матч Премьер».

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