Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 19 апреля 2021: 12 погибших за последние сутки

Фото: Иван МАКЕЕВ.

«Комсомолка» не перестает следить за заболеваемостью COVID-19 в Краснодарском крае. Собрали последние новости на 19 апреля 2021. За последние сутки положительный тест на COVID-19 получили 103 человека. Среди зараженных - 5-летний ребенок. С начала пандемии число заболевших достигло 44272.

Больничные палаты при этом покинули 76 человек, а с начала пандемии число выздоровевших от коронавируса составило 38831 пациент. Под присмотром врачей остаются 1307 зараженных в стационарах.

Скончались 12 жителей региона. У всех был диагностирован COVID-19. Причиной смерти пациентов стали сопутствующие заболевания.

Напомним, на Кубани продолжает действовать режим повышенной готовности. Он продлен до 1 мая 2021 года включительно. Жителям и приезжим необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. А чтобы не заболеть, врачи рекомендуют прививаться от коронавируса. В Краснодаре для этого работают мобильные пункты вакцинации. Кроме того, защититься от опасной инфекции можно в поликлинике по месту жительства.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре 19 апреля 2021

В Краснодаре за минувшие 24 часа зафиксировали 30 заболевших.

Коронавирус в Анапе 19 апреля 2021

В Анапе положительный тест на коронавирус получили 5 человек.

Коронавирус в Сочи 19 апреля 2021

В Сочи COVID-19 подтвердился у 14 жителей.

Коронавирус в Геленджике 19 апреля 2021

В Геленджике за последние сутки выявлено 5 заболевших.

Коронавирус в Туапсе 19 апреля 2021

В Туапсинском районе за минувшие сутки выявлены 2 инфицированных.

Коронавирус в Ейске 19 апреля 2021

В Ейском районе коронавирусная инфекция ни у кого не подтвердилась.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Где сделать прививку от коронавируса в Краснодаре

Вакцину в Краснодаре получат все желающие - каждую неделю на Кубань поставляют заветный препарат «Спутник-V». А сделать прививку в городе можно как в поликлинике по месту жительства, так и в мобильных пунктах вакцинации (продолжение)

КСТАТИ

4 человека, прибывшие из Великобритании, находятся на самоизоляции в Краснодарском крае

За теми, кто приезжает на Кубань из Великобритании и Северной Ирландии внимательно следят санитарные врачи (подробнее)