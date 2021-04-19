Кубань как большая Венеция: когда в регионе прекратятся дожди

Дождям конца и края не видно Фото: Евгения ОСТРАЯ

Кто бы мог подумать, но жители Краснодарского края соскучились по солнцу. Вот уже несколько месяцев в регионе один циклон сменяет другой, как говорят метеорологи, не давая его лучам пробиться сквозь тяжелые серые тучи. Только за одну ночь, 19 апреля, в регионе выпала месячная норма осадков. И конца им пока не видно.

- Именно эти циклоны образуют дождевые облака. Температура воздуха совсем нетипична для конца апреля до +13 градусов, но это факт, - говорит главный метеоролог Краснодарского края Александр Колесник.

Между тем, природа свое берет - плодовые деревья благоухают в цвету. Когда же у жителей появиться возможность насладиться весенними ароматами?

- До конца суток, 19 апреля, на всей территории Краснодарского края будут идти дожди, возможны даже гроза и град, на Черноморском побережье - кратковременные, - сообщают в краснодарском гидрометцентре. - Завтра, 20 апреля, тоже будет пасмурно, но ливней не ожидается.

Тяжелые тучи повисли над Кубанью Фото: Евгения ОСТРАЯ

А вот увидеть, наконец, солнце удастся ближе к середине недели. Синоптики обещают переменную облачность и +15 градусов тепла.

Самым комфортным на неделе, с 19 по 25 апреля, станет пятница, 23 апреля. Температура воздуха достигнет рекордных для конца месяца +19 градусов. Но главное, будет ясно.