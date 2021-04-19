Сочи накроют сильные ливни

Сочи заволокли тучи Фото: Юлия БАРАНОВА

Сочи готовится к очередному удару стихии. На курорте прогнозируют залповые ливни. Экстренное предупреждение объявлено в городе.

По данным синоптиков до конца дня 19 апреля на территории Сочи местами возможен сильный дождь, гроза. На реках не исключён подъем уровня воды с достижением неблагоприятных отметок.

- Все городские службы переведены на усиленный режим работы, - сообщили в пресс-службе мэрии курорта. - Спасатели рекомендуют жителям и гостям Сочи соблюдать все необходимые меры предосторожности, временно отказаться от отдыха у воды, а также не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и прочими конструкциями.

При возникновении происшествий гражданам следует звонить по номеру 112.

Горизонт заволокли тучи. Сейчас моросит по-осеннему нудный дождь. В горах, в районе Красной Поляны, осадки более интенсивные.

Одновременно поднялся уровень воды в реках Мзымта, Хорота, Ачинск, Кепша, Западный Дагомыс, Аше и Шахе.

Кроме того, прогнозируется гроза. Это природное явление местные синоптики относят к опасным атрибутам вёсны.

- Для весенней грозы характерны мощные разряды атмосферного электричества (между облаками или между облаком и землёй), сопровождаемые вспышкой света (молнией) и резкими звуковыми раскатами (громом), слышными на расстоянии в несколько километров (иногда до 15-20 км), - пояснили в Специализированном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей. - Явление связано с кучево-дождевыми облаками, нередко сопровождается ливневым дождём и шквалом, в ряде случаев - градом.

В центре напомнили, что до конца дня 19 апреля в горах Сочи выше 1500 метров над уровнем моря сохраняется лавинная опасность.

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