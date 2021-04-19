«Хлеб – всему голова»: Пашковский хлебозавод будут спасать от банкротства в Краснодаре

Предприятие работает с 1935 года

Об этом стало известно 19 апреля на планерке в городской администрации. Сейчас в отношении Пашковского хлебозавода ведется процедура банкротства. Задолженность предприятия составляет более 11,5 миллионов рублей. Ситуация вспыхнула в апреле этого года. С 1-го числа тут еще работал 131 человек, затем посыпались массовые увольнения. 75 сотрудников уволились по собственному желанию. С 15-го числа всех работников отправили в отпуск без содержания.

– Предприятие надо спасать. Оно имеет стратегическое значение, поэтому необходимо выработать комплекс мер в ближайшую неделю. В ближайшее время встретимся с трудовым коллективом. Чтобы завод остался и работал – это задача номер один. Хлеб – всему голова, не зря говорят, поэтому мы не должны потерять завод, – вот такое решение принял мэр города Краснодара Евгений Первышов.

Также на совещании отметили, что завод является крупных налогоплательщиком. В городскую казну он отдавал более восьми миллионов рублей. Кроме того, на Пашковских хлебзавод возложено задание по производству хлеба. Это предприятие имеет стратегическое значение для города. Поддержала завод и депутат гордумы Вера Галушко, вспомнив, что Пашковский хлебозавод всегда был передовым по производству.

Однако нужен ли он простым жителям Краснодара?

Выживет ли завод с таким ассортиментом?

- Давайте будем честны друг с другом: Пашковский хлеб — довольно плохой. Возможно, он ещё удовлетворяет требованиям гостов, но не потребителей. Он невкусный, доезжал до точек несвежим, сами точки ***но со вс**тым ассортиментом и дизайном. Неудивительно, что рынок сбыта повернулся к хлебозаводу задом, - тем временем такие отзывы оставляют о предприятии жители города.

Источник «КП»-Кубань» на заводе рассказывает, что ситуация уже давно в плохом состоянии, коронавирус ее только «добил». Мощности предприятия вот уже год работают практически впустую – максимум на 10%. И это все при полном потреблении газа и электроэнергии. Собственники предприятия из своего кармана доставали по 3,5 миллиона каждый месяц, чтобы платить зарплаты и налоги. При этом господдержки на время пандемии у завода не было.

ДЛЯ СПРАВКИ:

Пашковский хлебозавод открылся в 1935 году. Тогда все процессы от замеса теста до выпечки исполнялись вручную, ассортимент был по 2-3 изделия. С тех пор предприятие непрерывно развивалось, была произведена реконструкция, расширялись площади, ассортимент вырос до 200 наименований. В 2000-х на заводе провели полную модернизацию. Это был расцвет предприятия, завод отдавал по 8 миллионов рублей в казну. Именно это время вспоминали сегодня в мэрии. Пекари хлебозавода каждый год ко Дню урожая готовили «Кубанский каравай» весом до 200 килограммов и высотой до 1,5 метров. Все элементы изготавливались вручную.

Однако вот уже на протяжении пяти-семи лет Пашковский хлебозавод работает в половину своей мощности. Небольшие предприятия с новым оборудованием стали вытеснять с рынка сбыта более крупное предприятия со старым механизмом. И если раньше завод производил 7,3 тысяч тонн хлеба в год, то в 2019 году этот показатель снизился до 2,2 тысяч тонн, а в 2020 году и вовсе упал до 1,2 тысячи тонн хлеба.

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